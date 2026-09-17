Líbí se vám ikonická animace iPhone Duo? Zdarma si ji můžete přidat i na svůj MacBook

Když Apple před více než týdnem světu ukázal svůj první ohebný iPhone Duo, jednou z věcí, která uživatele „na první dobrou“ zaujala nejvíce, byla bezesporu animace, která se spouští při otevření a zavření zařízení. Obsah na displeji se totiž při pohybu telefonu efektně rozostří a jakoby zmizí společně s pohybem displeje, což je sice na jednu stranu drobnost, ale na druhou stranu efekt, který prostě stojí za to. Dobrou zprávou je, že pokud se vám líbí stejně jako mně, můžete si jej nyní dopřát také na MacBooku.
Vývojář Dhananjay totiž vytvořil bezplatnou open source aplikaci Mac Duo, která se snaží právě tuto animaci napodobit. Využívá přitom informace ze senzoru víka MacBook a animaci přizpůsobuje tomu, jak notebook právě otevíráte nebo zavíráte. Výsledek je jednoduchý, ale na pohled velmi povedený. Při sklápění displeje se jeho obsah postupně rozmazává a mizí podobně jako na iPhone Duo. Při opětovném otevírání se pak celý efekt přehraje opačně. Pokud by vám pak tento efekt úplně neseděl, vývojář jich do aplikace přidal rovnou více, takže si můžete svého favorita v klidu vybrat.
I built Mac Duo 🍊✨
Same effect as iPhone Duo but for MacBook 😁
Plus 4 new effects that bend, blur & disappear as you move the lid 🤯
🔓 Fully open source
🆓 Free to download
🎉 Ridiculously fun
Your hinge deserves this 😎👇https://t.co/joUvUqgVKp
Feedback here-… pic.twitter.com/LcGT54M5T4
— Dhananjay_Tech (@Dhananjay_Tech) September 10, 2026
Stačí novější MacBook
Mac Duo je stále ve vývoji a kvůli potřebnému senzoru jej nepodporuje každý MacBook. Sám tvůrce aplikace proto hlásí podporu pro MacBook Air s M2 a novějších a také 14″ a 16″ MacBook Pro s M1 Pro či M1 Max a novějšími čipy. M1 MacBook Air ani 13″ MacBook Pro s M1 či M2 podporované nejsou. Existuje sice také experimentální verze pro Intel, její funkčnost ale zatím není pořádně otestovaná. Já pak aplikaci testoval na MacBooku Air s M3, kde fungovala opravdu pěkně, byť při otevírání víka bylo občas vidět lehké sekání. Celá aplikace je navíc zdarma a její zdrojový kód je veřejně dostupný, takže pokud vás nebude bavit, není nic jednoduššího než jí prostě smazat.
Celé řešení má nicméně jednu drobnou nevýhodu. Pokud totiž MacBook úplně zavřete, po jeho otevření se nejprve dostanete na přihlašovací obrazovku s heslem a Touch ID, což celý efekt poněkud pokazí. Nejlépe proto animace vynikne při hraní si s víkem bez jeho úplného zaklapnutí. Ano, uznávám, že praktický přínos Mac Duo je naprosto nulový. Právě podobné malé softwarové blbůstky jsou ale někdy překvapivě zábavné a člověk si skoro až říká, že je škoda, že s nimi nepřišel na Mac samotný Apple. Pokud vás tedy animace iPhone Duo při jeho představení zaujala, tohle je asi nejjednodušší způsob, jak si ji vyzkoušet ještě předtím, než vůbec budete mít skládací iPhone v ruce. Aplikaci si můžete stáhnout před odkaz níže s tím, že ve složce, kterou stáhnete, je k dispozici i textový návod pro případ, že byste se se zprovozněním „prali“.
Aplikaci Mac Duo pro efekt displeje iPhone Duo stáhnete zdarma zde