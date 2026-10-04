HBO Max přidalo 5 zajímavých filmů. Nechybí drsné drama s Jennifer Lawrence ani akce s Liamem Neesonem

Do morku kosti
Ree Dolly je sedmnáctiletá dívka, jejíž otec je nezvěstný a matka trpí těžkými depresemi. Ree se tak musí sama postarat o svou chudou rodinu žijící v drsném prostředí missourské vysočiny Ozark. Když se dozví, že otec dal jejich dům jako záruku za vlastní kauci, musí ho najít dřív, než jim majetek zabaví soud a vyžene rodinu hluboko do lesa. Ree tak poruší tradiční zákon mlčení a riskuje svůj život, čelí lžím, podvodům a výhrůžkám příbuzných, ale nakonec začne krůček po krůčku odhalovat pravdu.
Motorkáři
Chicago 60. let. Příběh motorkářského klubu Vandals zachycuje jeho proměnu z party rebelů v nebezpečný gang během jediného desetiletí.
Lili a klokani
Dojemná rodinná komedie o bývalé televizní osobnosti Chrisu Mastermanovi, který uvízne v městečku nedaleko Alice Springs (Mparntwe). Tam se spřátelí s dvanáctiletou australskou domorodou dívkou Charlie. Oba naváží nečekané přátelství a společně se snaží zachránit a rehabilitovat osiřelé klokánky v odlehlé, ale nádherné komunitě v australském vnitrozemí – což se pro oba stane životním zážitkem.
Na pozadí hospodářské krize roku 2008 se otec vydává se svými dvěma dětmi na cestu napříč americkým Západem.
Mrazivá past: Odplata
Řidič kamionu Mike McCann míří do Nepálu splnit poslední přání zesnulého bratra. Když jejich autobus přepadnou žoldáci, musí bojovat o přežití.