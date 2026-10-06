Přes 2 týdny odemykám iPhone 18 Pro s Face ID částečně skrytým pod displejem. Co spolehlivost?

iPhone 18 Pro (Max) sice vypadá takřka stejně jako loňský iPhone 17 Pro (Max), při bližším zkoumání si však můžete všimnout například užšího Dynamic Islandu, díky kterému se tak mírně zvětšila zobrazovací plocha zařízení. Zmenšení docílil Apple chytře skrytím části Face ID do levého horního rohu displeje, respektive pak pod něj, což mu umožnilo právě celý Dynamic Island zúžit a po jeho bocích tím uvolnit místo například pro širší využití Živých aktivit nebo chcete-li Live Activities. Čas od času nicméně v diskuzních fórech a na sociálních sítích narazím na příspěvky uživatelů, podle kterých je tato změna Face ID krokem zpět, jelikož kvůli ní odemykání obličejem funguje daleko hůř než tomu bylo doposud. S tím ale coby člověk, který používal každý iPhone s Dynamic Islandem, potažmo i řadu modelů s tehdejším výřezem rozhodně nemůžu souhlasit.
Na sociálních sítích lze v posledních týdnech narazit na řadu příspěvků o tom, že je Face ID na iPhone 18 Pro (Max) jednoduše daleko méně spolehlivé a uživatele není schopné rozpoznat tak dobře jako tomu bylo u předešlých modelových generací. Uživatelé kvůli tomu údajně musí využívat daleko častěji číselný kód k telefonu, což je pro ně samozřejmě otrava a tedy i spouštěč kritiky. Na základě vlastních zkušeností ale mohu s čistým svědomím říci, že spolehlivost Face ID jeho přepracování absolutně neutrpěla.
Za poslední více než dva týdny, co iPhone 18 Pro používám coby svůj primární telefon doslova denně několik hodin, jsem totiž v žádném případě nezaznamenal, že bych měl jakékoliv větší problémy s jeho odemčením, potažmo autorizací čehokoliv obličejem. Telefon používám zcela stejně jako předešlé generace s tím, že i zcela stejně často používám i číselný kód ve chvíli, kdy se mi Face ID z nějakého důvodu nepovede použít. Telefon navíc nemá absolutně žádný problém jak s rozpoznáním mé tváře, tak ani s rozpoznáním tváře manželky, jejíž sken mám v iPhone uložený jakožto alternativní vzhled například kvůli placení přes Apple Pay a tak podobně. Telefon si navíc „přehazujeme“ docela často, takže jak mě, tak i manželku rozpoznával v nejrůznějších situacích, za různých typů světla a tak podobně.
Jasně, čas od času se stane, že mě telefon z nějakého důvodu nepozná nebo namísto Face ID chce hned otevřít číselným kódem. Určitě ale nemůžu říci, že by se jednalo o něco, co by bylo daleko častější než jsem byl zvyklý u předešlých generací. Pokud tedy na internetu narazíte na zvěsti o tom, že Apple zhoršil Face ID jeho částečným nasazením pod displej, vězte, že se jedná pravděpodobně o obyčejný hoax, kterých je internet plný. Při standardním používání telefonu totiž dle mého názoru absolutně nemáte šanci pocítit, že je v tomto směru cokoliv jinak.