Recenze iPhone 18 Pro od uznávaného fotografa

Fotograf Tyler Stalman je jedním ze šťastlivců, kteří mají přístup k produktům od Apple dřív, než je společnost začne prodávat. Ne jinak tomu bylo i letos a tak si Tyler připravil recenzi iPhone 18 Pro a jak jinak než se zaměřením především na jeho fotoaparát. Vše zpracoval do perfektního videa, které vám ukáže nejen to, co iPhone 18 Pro umí, ale také jak to využít v konkrétních situacích.
Zajímavé je, že Stalman například uvádí, že se mu líbila barva Cosmic Orange, kteoru měl u iPhone 17 PRo, ovšem měla tendenci odrážet se v záběrech, kdy fotil věci přes okno nebo jiné sklo. Barva Burgundy nebo Black u iPhone 18 Pro to minimalizuje. Co se týká hlavní novinky a to variabilní clony, Stalman její zavedení označuje za jeden z nejlepších kroků k tomu, aby se z iPhone stal plnohodnotný fotoaparát. Říká, že širší clona F/1,48 propouští k snímači více světla a pomáhá držet nižší hodnotu ISO i při slabším osvětlení, což snižuje nutnost využívat noční režim. Zajímavé také je, že Apple umístil lamely clony nad hlavní optický člen objektivu, což je nezvyklé, protože u běžných objektivů jsou lamely clony umístěné hlouběji v objektivu. Čtyřnásobný zoom u iPhone 18 Pro představuje příjemné vylepšení oproti pětinásobnému zoomu u iPhone 16 Pro, který přibližoval až příliš. Na druhou stranu však iPhone 17 Pro nabízel taktéž čtřnásobný zoom, tak pro majitele iPhone 17 Pro nebude změna v tomto směru žádná.
Nové nástroje pro úpravy fotografií využívající AI pak hodnotí Tyler poněkud rozporuplně. Funkce jako Clean Up, Extend nebo Reframe jsou podle něj technicky až neuvěřitelně přesné a okonalé, ovšem když je použijete, často se může stát, že výsledný snímek již není příliš věrný původní fotografii a vypadá uměle. Filtry jako Soft Skin nebo Glow pak hodnotí poměrně pozitivně a oceňuje také snížení zrnitosti u režimu film při natáčení. Na celou recenzi se můžete podívat na následujícím videu.