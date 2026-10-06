Podzim ve znamená OLED: Apple chystá velký přechod na nové displeje pro MacBook a iPad a nyní víme, kdy

Letošní podzim se v Apple světě dost možná ponese v duchu solidní displejové revoluce a to hned na několika frontách. Jednak jsme se dočkali zmenšený Dynamic Islandu na iPhone 18 Pro, což s displejem samozřejmě souvisí, jednak se blíží představení prvního domácího Apple displeje pro ovládání chytré domácnosti a co je možná nejzajímavější, letošek Apple zřejmě uzavře tím, že MacBook Pro a iPad mini dostanou po letech čekání OLED. A díky nové zprávě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu máme nyní k dispozici i relativně přesné časové okno tohoto přechodu.
Reportér Bloombergu ve svém pravidelném týdenním souhrnu informací ze světa Apple prozradil, že iPad mini se přechodu na OLED displej dočká někdy mezi koncem října a koncem listopadu. A protože už v polovině října představí Apple světu svůj HomePad coby výše zmíněný chytrý domácí Apple displej pro ovládání Smart Home, zdá se pro iPad mini pravděpodobnější spíš listopad, přičemž představení bude velmi pravděpodobně spojeno právě s MacBookem Pro. Poslední roky totiž ukazují, že Apple produkty se sdílenými novinkami rád představuje pohromadě, ať už formou tiskové zprávy, nebo vyloženě Keynote.
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Pokud si tedy brousíte zuby na nový MacBook Pro či iPad mini, vyplatí se ještě pár týdnů počkat. Dost možná totiž dostanete technicky podstatně zajímavější zařízení, byť je samozřejmě otázkou, za jakou cenu. OLED displej je totiž poměrně drahá záležitost, takže bychom se v redakci absolutně nedivili tomu, kdyby si díky němu dokázal Apple i lépe obhájit další navýšení ceny těchto produktů zapříčiněné například paměťovou krizí. Zatím ale v tomto směru nemá smysl předbíhat.