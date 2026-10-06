Zavřít reklamu

Podzim ve znamená OLED: Apple chystá velký přechod na nové displeje pro MacBook a iPad a nyní víme, kdy

iPad
J. FilipJiří Filip
0

Letošní podzim se v Apple světě dost možná ponese v duchu solidní displejové revoluce a to hned na několika frontách. Jednak jsme se dočkali zmenšený Dynamic Islandu na iPhone 18 Pro, což s displejem samozřejmě souvisí, jednak se blíží představení prvního domácího Apple displeje pro ovládání chytré domácnosti a co je možná nejzajímavější, letošek Apple zřejmě uzavře tím, že MacBook Pro a iPad mini dostanou po letech čekání OLED. A díky nové zprávě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu máme nyní k dispozici i relativně přesné časové okno tohoto přechodu. 

Mohlo by vás zajímat

Reportér Bloombergu ve svém pravidelném týdenním souhrnu informací ze světa Apple prozradil, že iPad mini se přechodu na OLED displej dočká někdy mezi koncem října a koncem listopadu. A protože už v polovině října představí Apple světu svůj HomePad coby výše zmíněný chytrý domácí Apple displej pro ovládání Smart Home, zdá se pro iPad mini pravděpodobnější spíš listopad, přičemž představení bude velmi pravděpodobně spojeno právě s MacBookem Pro. Poslední roky totiž ukazují, že Apple produkty se sdílenými novinkami rád představuje pohromadě, ať už formou tiskové zprávy, nebo vyloženě Keynote. 

Apple mini ipad Apple mini ipad
ipad mini 2021 repro ipad mini 2021 repro
iPad mini bok iPad mini bok
Touch id ipad mini Touch id ipad mini
Apple iPad mini 2021 Apple iPad mini 2021
iPad mini 5G iPad mini 5G
iPad mini camera iPad mini camera
iPad mini 2021 iPad mini 2021
mini ipad mini ipad
ipad mini 2021 ipad mini 2021
iPad mini 5G iPad mini 5G
iPad mini 5G iPad mini 5G
Vstoupit do galerie

Pokud si tedy brousíte zuby na nový MacBook Pro či iPad mini, vyplatí se ještě pár týdnů počkat. Dost možná totiž dostanete technicky podstatně zajímavější zařízení, byť je samozřejmě otázkou, za jakou cenu. OLED displej je totiž poměrně drahá záležitost, takže bychom se v redakci absolutně nedivili tomu, kdyby si díky němu dokázal Apple i lépe obhájit další navýšení ceny těchto produktů zapříčiněné například paměťovou krizí. Zatím ale v tomto směru nemá smysl předbíhat. 

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na DATARTu

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Macbook

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.