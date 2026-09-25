iPad mini 8 unikl Apple před představením. Dostane A20 Pro a jednu dlouho očekávanou změnu

Po HomePod mini 2 a nové Apple TV 4K tu máme další únik přímo z kódu Apple. Tentokrát jde o připravovaný iPad mini 8, u kterého nalezené soubory odhalují nejen samotnou podobu zařízení, ale také několik zajímavých hardwarových změn. Tou největší bude nepřekvapivě nasazení čipu A20 Pro, změny se ale dotknou také přední kamery a reproduktorů.
Informace opět objevil přispěvatel MacRumors Aaron Perris. V kódu Apple se nachází také obrázky nového iPad mini, byť pouze z přední strany. Případné změny zad nebo bočních hran tedy zatím zůstávají tajemstvím. Už při pohledu zepředu je nicméně vidět jedna podstatná novinka a to sice ta, že Apple konečně přesune přední kameru na delší stranu displeje, takže bude vhodněji umístěná při používání iPad mini naležato.
Změní se také reproduktory
Zajímavý je rovněž malý výřez v horní části krycího skla displeje, který připomíná řešení používané u iPhone a pravděpodobně souvisí s reproduktorem. O tom nicméně již před nějakým časem informoval reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého má nový iPad mini nabídnout odolnost proti vodě a zcela nový reproduktorový systém využívající vibrace. Obrázky nalezené přímo v kódu Apple tak jeho dřívější informace podporují. Výrazný posun se má odehrát také uvnitř. iPad mini 8 dostane čip A20 Pro, což z něj udělá podstatně výkonnější zařízení než současnou generaci. Podle dosavadních informací se navíc počítá s mírně větším displejem a především přechodem na OLED.
Pokud se tedy chystáte na nákup iPad mini, možná se nyní skutečně vyplatí ještě pár týdnů vydržet. A20 Pro, OLED, kamera konečně umístěná pro používání naležato a přepracované reproduktory totiž dohromady vypadají jako jeden z největších mezigeneračních posunů, jaký iPad mini v posledních letech dostal.