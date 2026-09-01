Nový iPad mini oslní OLED displejem už v říjnu

Zářijová jablečná keynote patří každoročně k nejsledovanějším technologickým akcím na světě. Letos to ale vypadá, že jablečný gigant chystá jednu z nejnabitějších prezentací ve své novodobé historii. Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém pravidelném zpravodaji potvrdil, že nás čeká obrovská lavina novinek v čele s pátou generací populárních sluchátek AirPods, a to hned bok po boku zcela nových generací telefonů a chytrých hodinek.
Zářijová keynote plná hardwarových hvězd
Očekávaná konference se uskuteční ve středu 9. září v 10:00 pacifického času (19:00 našeho středoevropského času). Hlavním tahákem večera samozřejmě budou nové iPhony. Podle Gurmana se můžeme s jistotou těšit na prémiové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které však letos dostanou mimořádně silnou konkurenci z vlastních řad. A sice dlouho očekávaný první skládací telefon, o kterém se v kuloárech mluví jako o prémiovém iPhonu Ultra.
Tuto dechberoucí sestavu chytrých telefonů doplní ještě zbrusu nová sluchátka AirPods 5. Očekává se, že nová generace bezdrátových pecek přinese propracovanější ergonomii, kvalitnější zvukový projev a pokročilejší funkce spojené s ekosystémem. Segment nositelné elektroniky na pódiu zastoupí vylepšené chytré hodinky Apple Watch Series 12 a outdoorové Apple Watch Ultra 4.
Fotogalerie
Říjen ve znamení OLED displejů pro iPad mini
Zatímco září bude vyhrazeno především kapesním zařízením a nositelné elektronice, na podzimní nadílku tabletů si budeme muset ještě malou chvíli počkat. Gurman totiž znovu zopakoval, že Apple má v rukávu ještě jedno eso, které si podle interních plánů schovává až na konec října. Tím má být zcela nová generace oblíbeného kompaktního tabletu iPad mini.
Největším tahákem tohoto drobného zařízení bude bezpochyby radikální změna zobrazovací technologie. Přechod na OLED panel, který nedávno proslavil prémiové modely iPad Pro, znamená pro iPad mini naprostou revoluci v kvalitě obrazu. Zákazníci se mohou těšit na dokonale hlubokou černou, nekonečný kontrastní poměr a mnohem živější podání barev, což se pozitivně projeví i na celkové výdrži baterie. Spolu s dalšími dosud nespecifikovanými novinkami pod kapotou má našlápnuto stát se ultimátním multimediálním a herním společníkem na cesty.