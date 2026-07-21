Nejen OLED displej. Nový iPad mini bude lákat i na brutální výkon v malém těle

O tom, že Apple připravuje novou generaci iPadu mini s OLED displejem, se hovoří už několik měsíců. Zdá se ale, že největší novinkou nakonec nemusí být právě zobrazovací panel. Podle nejnovějších informací totiž Apple chystá také výrazný výkonový skok, díky kterému se z nejmenšího iPadu stane ještě zajímavější zařízení.
S novými informacemi přišel dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, podle kterého dorazí nový iPad mini už letos v říjnu. Vedle očekávaného OLED displeje se máme dočkat také „výrazného skoku ve výkonu“, který zajistí zcela nový čip. Apple zatím neprozradil, o jaký procesor půjde, vzhledem k aktuální nabídce se ale spekuluje především o čipu A20 Pro.
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Současný iPad mini je vybaven čipem A17 Pro, který mu bez problémů zajišťuje podporu Apple Intelligence i dostatek výkonu pro běžnou práci, hraní her nebo úpravu fotografií. Nová generace by však měla nabídnout ještě znatelně vyšší výkon, lepší energetickou efektivitu i rychlejší Neural Engine pro funkce umělé inteligence. Pokud se spekulace potvrdí, půjde o největší mezigenerační posun od redesignu z roku 2021.
OLED displej pak přinese výrazně lepší kontrast, dokonale černou barvu, živější podání barev a zároveň nižší spotřebu energie. Právě přechod z LCD na OLED je jednou z největších změn, kterou si uživatelé všimnou na první pohled. Design zařízení by se naopak měnit neměl a Apple má zachovat současné kompaktní rozměry i 8,3″ displej.
Podle dosavadních informací by měl být nový iPad mini představen v průběhu října společně s dalšími novými iPady. Pokud se všechny úniky potvrdí, čeká nejmenší tablet z nabídky Applu jeho největší modernizace za poslední roky. Kombinace OLED displeje a výrazně výkonnějšího čipu by totiž mohla z iPadu mini udělat ideální zařízení nejen pro běžné používání, ale i náročnější práci nebo hraní her.
Pokud se spekulace potvrdí a tablet dostane 60Hz, tak to bude výsměch (bohužel). Čekal jsem na něj, ale budu muset čekat dál :(.