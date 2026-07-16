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Nový iPad mini dorazí už letos na podzim, toto bude jeho největší novinkou

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple podle všeho chystá největší modernizaci iPadu mini za poslední roky. Podle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chce kalifornský gigant představit první iPad mini s OLED displejem už letos na podzim, přičemž jeho uvedení na trh je aktuálně plánováno na říjen. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o první model řady mini s touto zobrazovací technologií, která nabídne výrazně lepší kontrast, sytější barvy i dokonale černou.

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Nový iPad mini má nést interní označení J510 a podle dostupných informací půjde o největší generační posun této produktové řady za posledních pět let. Na druhou stranu se objevují zprávy, že displej navzdory přechodu na OLED nabídne pouze 60Hz obnovovací frekvenci, takže technologie ProMotion zůstane i nadále výsadou dražších modelů. Kvůli nasazení OLED panelu se navíc očekává další růst ceny, která už nyní začíná na 599 dolarech.

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Bloomberg zároveň poodhalil i plán Applu pro další iPady. Základní model by měl dorazit během prvního čtvrtletí příštího roku především s výkonnějším čipem, zatímco nové generace iPadu Air ve velikostech 11 a 13 palců jsou plánovány na jaro. Ve stejném období by měly dorazit také nové iPady Pro. Zajímavé je rovněž to, že Apple údajně zatím nepočítá s OLED displejem pro základní iPad, který má i nadále využívat levnější LCD technologii.

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