První OLED iPad mini možná zklame. Apple mu údajně nechá jen 60Hz displej

Chystaný iPad mini nové generace by měl být vůbec prvním modelem této řady s OLED displejem. Pokud jste ale doufali, že s novou zobrazovací technologií dorazí automaticky i vyšší obnovovací frekvence, nejnovější informace vás nejspíš nepotěší. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce totiž Apple údajně nasadí pouze 60Hz OLED panel, nikoliv 120Hz ProMotion, jak řada fanoušků očekávala. A je to škoda. Přeci jen, OLED displej bude znamenat zásadní zlepšení zobrazovacích schopností a ponechání obnovovací frekvence na fixních 60Hz, tím spíš u takto drahého zařízení, prostě nedává smysl.
Podle dostupných informací má Apple konkrétně použít 8,4″ OLED panel typu LTPS s obnovovací frekvencí 60 Hz. To znamená, že nový iPad mini nabídne výrazně lepší kontrast, dokonale černou, živější barvy i nižší spotřebu energie oproti současnému LCD displeji, plynulejší obraz při scrollování nebo hraní her ale nepřinese. Právě vyšší obnovovací frekvence přitom patří mezi nejčastější přání uživatelů iPadu mini už několik let.
Fotogalerie
Důvod je zřejmě poměrně jednoduchý. Apple si chce technologii ProMotion i nadále ponechat jako jednu z hlavních výsad dražších modelů iPad Pro, případně budoucích iPadů Air. OLED iPad mini tak sice dostane modernější displej, zároveň ale nebude příliš konkurovat vyšším modelům v nabídce.
Přesto půjde o největší mezigenerační změnu iPadu mini za poslední roky. Vedle OLED displeje se očekává také nasazení výkonnějšího čipu A19 Pro a dalších dílčích vylepšení. Pokud se dosavadní spekulace potvrdí, Apple by mohl novinku představit ještě během letošního podzimu. Otázkou ale zůstává, zda fanoušci menších tabletů přijmou fakt, že ani přechod na OLED jim vytoužených 120 Hz nepřinese.