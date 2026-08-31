Proč Apple představil nové Macy s takovým předstihem? Důvod nepřekvapí

Apple tradičně představuje nové Macy až na podzim, nejčastěji v říjnu nebo v listopadu. Letošní brzké odhalení Mac mini a Mac Studio, které přišlo ještě před očekávaným uvedením nových iPhonů, má však velmi specifický důvod. Podle zprávy serveru The Information za tímto netradičním načasováním stojí překvapivě silná poptávka firemního sektoru po hardwaru určeném k provozu umělé inteligence.
Zaměření na firmy a klastrování výkonu
Tento posun k profesionální a firemní sféře potvrdila i samotná prezentace. Apple během ní výrazně propagoval novou možnost propojit několik počítačů Mac Studio do jediného, extrémně výkonného systému. Tato funkce, která umožňuje lokální spouštění těch největších a nejnáročnějších AI modelů současnosti, je cílena výhradně na korporátní zákazníky a vývojáře, nikoliv na běžné spotřebitele.
Zájem firemní klientely o jablečné počítače podtrhla už červnová akce s názvem „Business at the Park“, které se zúčastnili zástupci gigantů jako Ford, Disney či Anthropic. Právě Mac mini zde byl podle dostupných informací pasován do role naprostého miláčka celého eventu.
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Chybějící strategie a odmítnuté korporace
Přes tento evidentní úspěch vzal masivní přesun korporací směrem k výkonným stolním Macům Apple v podstatě útokem. Společnost údajně neměla k dispozici specializovaný inženýrský tým vyhrazený pro firemní zákazníky, chyběl jí personál pro vztahy s vývojáři a zcela postrádala ucelenou podnikovou strategii pro umělou inteligenci.
Když se firmy na Apple obrátily s žádostí o zakoupení přístupu do jeho infrastruktury Private Cloud Compute, byly údajně rovnou odmítnuty. Místo budování vlastního firemního cloudu se tak jablečný gigant nyní spoléhá spíše na externí partnery, jako jsou společnosti WebAI a Mount Thor. Ty poskytují firemní AI nástroje a běhová prostředí postavená přímo na jablečném hardwaru.
Nedostatek pamětí nahrává konkurenci od Nvidie
Prudký nárůst poptávky po Macích určených pro běh AI modelů se bohužel časově sešel s globálním nedostatkem paměťových čipů. Výsledkem je, že mnoho konfigurací Macu mini a Macu Studio je již několik měsíců zcela nedostupných.
Vzhledem k tomu, že jsou špičkové konfigurace od Applu prakticky k nesehnání, začínají se někteří podnikoví zákazníci obracet k alternativním řešením. Server The Information uvádí, že řada z nich raději volí konkurenční hardware, jakým je například Nvidia DGX Spark. Jde o kompaktní stolní počítač pro umělou inteligenci, který byl na trh uveden koncem loňského roku a formátem velmi nápadně připomíná právě nedostatkový Mac mini.
Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.