Apple chystá na konec roku iPady s mini-LED displeji

Ačkoliv nejsou iPady pro Apple ani zdaleka jeho nejdůležitějšími produkty, rozhodně na ně nehodlá v nejbližších či letech zanevřít. Již příští měsíc bychom se totiž měli představit nové generace iPadů Pro, na které pak dle zpráv tchaj-wanského deníku Economic Daily News naváže ve druhé půli letoška Apple představením zbrusu nového iPadu s mini-LED displejem.

O nasazení mini-LED displejů na produkty od Applu se spekuluje již dlouhé měsíce. Druhá polovina letoška má pak konečně tyto spekulace utnout. Tchaj-wanská společnost Innolux totiž splnila všechny kvalitativní testy mini-LED displejů a získala tak od Applu velkou zakázku na jejich dodávku, která bude využita právě pro nové iPady chystané zřejmě na říjen. Ačkoliv se v tuto chvíli nedá přesně říci, jaká generace se tímto typem displejů pochlubí jako první, vzhledem k jejich vlastnostem lze očekávat buď další oživení řady Pro, nebo zavedení zbrusu nové řady, která bude iPady Pro ještě převyšovat.

Vlastnosti mini-LED displejů jsou pro budoucí Apple produkty více než dobré. Chlubí se totiž vynikajícím zobrazováním barev, velmi nízkou energetickou náročností, vyšším jasem než kterým disponují OLED panely a hlavně pak nulovým vypalováním pixelů spolu s užší konstrukcí, která může ve výsledku otevřít firmám dveře ke ztenčování produktů jako takových, potažmo k nasazení větších baterií do stejných těl. Pro uživatele je pak skvělé zejména to, že výrobní cena těchto panelů je stejná, ne-li nižší než tomu je u OLED.

Kromě Innoluxu má Applu mini-LED displeje dodávat i společnost LG Display a General Interface Solution. Ani jedna z nich však zřejmě ještě nedodala vzorky, které by Apple přesvědčily ke spuštění jejich výroby. Dá se však předpokládat, že to se v brzké době změní a Apple zapojí do svého dodavatelského řetězce tohoto komponentu i je, čímž si zajistí v této nejisté době poměrně stabilní dodavatelský systém jednoho z klíčových komponentů iPadů.