Výrobce příslušenství potvrdil jednu z největších novinek nové generace iPadů Pro

Nová generace iPadů Pro klepe na dveře. Vyplývá to alespoň z tvrzení mnoha analytiků i zdrojů z dodavatelského řetězce Applu, který má odhalení své novinky údajně naplánované už na příští měsíc. Jednu z jejích největších vylepšení nyní začínají pomalu potvrzovat výrobci příslušenství.

Leakerovi Benu Geskinovi, kterého si můžete pamatovat například díky odhalení velkého množství technických specifikací iPhonu X ještě před jeho představením, se dostaly do rukou snímky zadního krytu určeného právě pro novou generaci iPadů Pro. Jeho největší zajímavostí je velký výřez pro fotoaparát, který se minimálně po tvarové stránce zcela shoduje s tvarem modulu fotoaparátu použitého u iPhonů 11 Pro. To jinými slovy znamená, že výrobce příslušenství potvrdil jednu z nejzásadnějších novinek nové generace iPadu Pro – tedy nasazení trojitého fotoaparátu.

Díky trojitému fotoaparátu bude iPad Pro schopen daleko lépe fotografovat, ale také mapovat prostor kolem sebe kvůli rozšířené realitě, na kterou hodlá Apple v následujících letech vsázet čím dál více. Přestože kryt nepochází přímo z jeho dílny, lze jej brát jako relevantní důkaz nasazení této novinky. Obecně totiž platí, že zdroje výrobců příslušenství jsou velmi přesné, jelikož podle nich výrobci začínají s předstihem vyrábět své produkty pro chystané novinky. Pokud by přesné nebyly, veškeré příslušenství by bylo nepoužitelné, což by znamenalo značné finanční ztráty.

Kromě nového fotoaparátu se od iPadů Pro již žádné další na první pohled viditelné novinky nečekají. Mnoho důležitých věcí by se však mělo odehrát pod jeho kapotou. Počítá se jak s nasazením o poznání výkonnějšího procesoru, tak možným navýšením RAM paměti a potažmo i maximálního úložiště. To je v současnosti 1TB, přičemž někteří uživatelé otevřeně přiznávají, že by jim nevadila ani kapacita 2TB či více. V uplynulých týdnech se též spekulovalo o nasazení speciálního 3D senzoru do modulu fotoaparátu, který by iPadům pomáhal právě v mapování jejich okolí. Je však otázkou, zda se Apple rozhodne tuto technologii jako první nasadit u iPadů a nikoliv u svých vlajkových produktů, kterými jsou již řadu let iPhony. Jasno budeme mít v tomto směru snad už za pár týdnů. Keynote, na které by se měly novinky představit, se totiž očekává už zhruba za měsíc.