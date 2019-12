Jeden z nejznámějších leakerů ukázal, jak přesně bude vypadat iPad Pro (2020)

Ani mezi svátky si Apple neodpočne od úniků, které prozrazují s předstihem jeho plány. O jeden skutečně velký se totiž dnes postaral veleuznávaný leaker Steve H. McFly, který bude naprosté většině z vás známý spíše pod přezdívkou OnLeaks. Jedná se tedy o téhož leakera, který na začátku letošního roku téměř se 100% přesnosti odhalil díky svým zdrojům vzhled iPhonu 11 Pro. Tentokrát se však OnLeaks nezaměřil na iPhony, nýbrž na chystané iPady Pro, které by měl Apple představit na začátku příštího roku.

Podle zdrojů OnLeakse, díky kterým mohl leaker následně vytvořit i sadu renderů, se budou iPady Pro pro rok 2020 designově velmi podobat těm, které Apple představil v říjnu 2018. Těšit se tak můžeme na hrany spolu s relativně úzkými rámečky kolem displeje a Face ID. Největší designovou změnou projde fotoaparát, který se z nynějšího jednoobjektivového změní na trojitý a bude se tak víceméně shodovat s tím použitým na iPhonech 11 Pro.

Fotogalerie ipad pro 2020 1 ipad pro 2020 2 ipad pro 2020 3 ipad pro 2020 4 +19 Fotek ipad pro 2020 5 ipad pro 2020 6 ipad pro 2020 7 ipad pro 2020 8 ipad pro 2020 9 ipad pro 2020 10 ipad pro 2020 11 ipad pro 2020 12 ipad pro 2020 13 ipad pro 2020 14 ipad pro 2020 15 ipad pro 2020 16 ipad pro 2020 17 ipad pro 2020 18 ipad pro 2020 19 ipad pro 2020 20 ipad pro 2020 21 ipad pro 2020 22 Vstoupit do galerie

Co se týče rozměrů, OnLeaks počítá se zachováním úhlopříček 11” a 12,9”, přičemž i rozměry těl nové generace iPadů Pro by měly být víceméně shodné. Přesné rozměry sice získal zatím jen u menší, 11” varianty, avšak vzhledem k tomu, že ta se rozměrově liší maximálně o desetinu milimetru v každé rozměru, nedá se očekávat, že by se v případě většího modelu Apple rozhodl pro cokoliv drastičtějšího. Nicméně trojitý fotoaparát nebude samozřejmě to jediné, čím se bude snažit nová generace iPadů Pro zaujmout. Zcela určitě je totiž Apple osadí novou generací procesorů, díky kterým budou schopny ještě lépe zvládat potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů. Jednat by se konkrétně mělo o čipset A13X Bionic, tedy upravenou verzi procesoru z iPhonů 11 Pro s vyšším grafickým výkonem. Na přesné parametry si nicméně budeme muset počkat nejméně do března, kdy by měl podle mnoha zdrojů iPad Pro (2020) spatřit světlo světa.