Apple chystá iPad Pro ve zbrusu nové velikosti

Je pro vás 11” iPad Pro příliš malý a 12,9” iPad Pro zase příliš velký? Pak vás následující řádky zajisté potěší. Podle zpráv z Jižní Koreji totiž Apple chystá na letošní rok iPad Pro s velikostí víceméně přesně mezi 11” a 12,9” modelem.

Podle zdrojů DigiTimes má Apple v letošním roce představit zbrusu nový 12” iPad Pro s hranatým designem modelů z roku 2018 a trojitým zadním fotoaparátem, který by se měl chlubit stejnými vlastnostmi jako fotoaparát použitý u iPhonů 11 Pro. Otázkou nicméně zůstává, zda bude jeho úhlopříčka narůstat na úkor rámečků displeje či na úkor kompaktnosti. Obě dvě varianty jsou totiž možné, byť snadnější bude pro Apple zaručeně varianta druhá.

Poměrně zajímavé je, že podle DigiTime není zatím zcela jasné, kdy bychom se mohli představení novinky a jejího spuštění prodejů dočkat. Záležet totiž bude především na vývoji koronaviru v Číně a jeho zásahu do dodavatelského řetězce Applu, který je jím už nyní tvrdě decimován. Pokud bude tato situace pokračovat i nadále, představení novinky se zřejmě hned tak nedočkáme. Applu by ji totiž zkrátka neměl kdo vyrobit. Nezbývá tedy než doufat, že se vir podaří v brzké době dostat pod kontrolu a čínský výrobní průmysl se začne pozvolna dostávat do normálních kolejí. Zatím tomu však bohužel téměř nic nenasvědčuje a počítat s tím tedy nelze.