Applu uniklo datum první letošní Keynote a spuštění prodejů iPhonu SE 2

Za posledních několik let se stalo tradicí, že první Keynote roku pořádá Apple na jaře – konkrétně v březnu. Ani letošní rok by neměl být v tomto ohledu jiný, jelikož má dle dostupných informací Apple na březen nachystanou celou řadu velmi zajímavých novinek v čele s iPhonem 9 též známým jako iPhone SE 2. Přesné datum konference sice zatím Apple neoznámil, podle německého magazínu iPhone-ticker však o něm už má jasno.

Zdroje německého magazínu pocházející přímo z Applu tvrdí, že první letošní Keynote má Apple naplánovanou na úterý 31. března – tedy na poslední den tohoto měsíce. Kromě data Keynote potvrdily zdroje i to, že se na akci představí iPhone 9, který začne Apple o pár dnů později – konkrétně v pátek 3. dubna – prodávat. O dalších novinkách sice Němci mlčí, již relativně dlouho se však spekuluje nad příchodem aktualizovaných 13” MacBooků Pro s novou Magic Keyboard, nové generaci iPadů Pro, vylepšeném MacBooku Air či lokalizátoru AirTag. Překvapením by nebyla ani bezdrátová nabíječka, na které Apple údajně v posledních měsících též intenzivně pracoval, aby alespoň částečně odčinil neúspěch AirPower.

Přestože zprávy Němců nejsou zatím Applem potvrzené, lze je brát jako věrohodné hned z několika důvodů. Tím prvním je fakt, že iPhone-ticker se v minulosti už několikrát ukázal jako velmi spolehlivý zdroj s vazbami na Apple. Druhým je pak to, že březnové Keynote Apple skutečně zpravidla pořádá v posledních dnech tohoto měsíce a nejčastěji pak v úterky, středy a čtvrtky. 31. březen tak do tohoto schématu zapadá naprosto ideálně. Keynote na úplném konci března hraje navíc do karet i epidemie koronaviru, která způsobuje v dodavatelském řetězci Applu velké problémy. Kvůli tomu se tak zřejmě kalifornský gigant snažil svou Keynote načasovat na co možná nejkrajnější termín, aby měl co nejvíc času na výrobu jeho produktů. Potvrzení termínu ze strany Applu se velmi pravděpodobně objeví v řádu několika dní díky rozeslání oficiálních pozvánek na Keynote médiím.