iPhone SE 2: Vzhled, hardware, cena a vše ostatní, co o něm doposud víme

Nejen podzim nabídne letos nové iPhony. Čím dál více zdrojů je přesvědčeno o tom, že jednu novinku ze světa smartphonů má v plánu Apple představit už letos na jaře. Pojďme si tedy společně zrekapitulovat vše, co o nástupci iPhonu SE, iPhone SE 2 či chcete-li iPhone 9 v současnosti víme.

Termín představení

Naprostá většina zdrojů se shoduje na tom, že nástupce iPhonu SE se světu představí už za dva měsíce – tedy v březnu. Právě v tomto měsíci Apple zpravidla pořádá první Keynote daného roku, která se již v minulosti ukázala jako “low-end” produktům zaslíbená. Vždyť i první generace SE si na ní odbyla v roce 2016 svoji premiéru. Později zde debutovaly i iPady 5. a 6. generace, které si mezi uživateli vydobyly díky své ceně velmi slušnou oblibu.

Termín březnové Keynote zatím samozřejmě neznáme. Při pohledu na data jarních Keynote z let minulých je však prakticky jasné, že jako nejpravděpodobnější se jeví poslední dva týdny tohoto měsíce. Kdybychom pak měli tipnout přesnější termín, vsadili bychom na 24. až 26. březen.

Fotogalerie iphone se 2 zboku iphone SE 2 na vysku iphone se 2 zepredu iphone se 2 zezhora Vstoupit do galerie

Jméno

Ačkoliv je blížící se iPhone prakticky všude označován jako SE 2, pravdou je, že se jedná spíše o pracovní název sloužící pro jednodušší zařazení modelu do dané kategorie. Jako mnohem pravděpodobnější se nyní jeví název iPhone 9, který byl již před Vánoci potvrzen hned několika na sobě nezávislými zdroji.

Nazvat novinku iPhonem 9 dává z pohledu Applu smysl hned z několika důvodů, přičemž tím největším je zřejmě snaha udržet tento model nejen designově, ale i názvově “oddělený” od bezrámečkové řady X až 11. Po číslovce 9 sáhne velmi pravděpodobně Apple i proto, že by jednoduše nedávalo příliš smysl roztříštit nynější nabídku skládající se z iPhonů označených čísly a písmeny dalším zcela novým označením – tedy v případě označení SE 2 kombinací čísla a písmen. Devítka se tedy zdá pro nový iPhone jako stvořená.

Vzhled

Vzhled iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9 je víceméně známý již dlouhé měsíce. Jednat se bude o telefon velmi podobný – a to jak designem, tak i rozměry – iPhonu 8, který však na rozdíl od něj nabídne matná skleněná záda podobná iPhonům 12 Pro a logo zarovnané na střed zad. Přední rámečky kolem 4,7″ LCD displeje, Home Button či hliníkový rám nicméně zůstanou stejné jako u “osmičky”. Žádnou velkou revoluci tedy po stránce designu nečekejte.

Co se týče barevných variant chystaného telefonu, dočkat bychom se jej měli ve vesmírně šedé, stříbrné a červené variantě z edice (PRODUCT) RED. Zatímco u prvních dvou variant je jasné, jakou barvu nabídnou rámečky kolem displeje, u červené tomu tak není. Nabízí se totiž jak černá, tak bílá barva, jelikož obě Apple v minulosti u (PRODUCT) RED iPhonů využil. V případě červených iPhonů 7 nasadil bílou, u červených “osmiček” naopak zase černou. Čeho se dočkáme letos si hádat netroufneme.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Hardwarová výbava

Srdcem iPhonu 9 má být čipset A13 Bionic, který tepe i v iPhonech 11 a 11 Pro. Do vínku dále dostane novinka 3 GB RAM paměti, což je pro běžné i pokročilejší uživatele víc než dost. Jasně, iPhony 11 a 11 Pro mají 4 GB RAM, avšak jen hrstka uživatelů je schopná takto velkou operační paměť plně využít. 3 GB u iPhonu 9 budou tedy plně dostačující – tím spíš, když tento telefon cílí na méně náročné či běžné uživatele, kteří po výkonu nelační.

Novinka by měla dorazit ve dvou úložných variantách – konkrétně ve variantě se 64 GB a 128 GB vnitřním úložištěm, samozřejmě bez možnosti rozšíření o paměťové karty. Postupem času by pak mohl teoreticky Apple do nabídky zařadit i model se 256 GB či dokonce 512 GB úložištěm, avšak při startu prodejů se s tím nepočítá.

Přestože bude iPhone 9 de facto vstupním zařízením do světa iPhonů, dá se u něj očekávat podle některých zdrojů podpora dvou SIM – tedy jedné fyzické a jedno eSIM. Tu totiž v současnosti nabízí všechny iPhony z roku 2018 a 2019 a bylo by tak vcelku zvláštní, kdyby tuto možnost nenabídl i iPhone 9 – tím spíš, když je mezi uživateli velmi oblíbená a jeho prodeje by ještě zvýšila.

Cena

O ceně má naprostá většina zahraničních zdrojů jasno již poměrně dlouho. Telefon by měl v USA začínat v základu na 399 dolarech, přičemž za variantu s větším úložištěm bychom měli zaplatit 449 až 499 dolarů. Jelikož na 399 dolarech začínal před lety i iPhone SE, spekuluje se nad tím, že cena novinky se bude v Česku též s iPhonem SE 1. generace shodovat. Pokud se tak stane, za základ zaplatíme 12 990 korun. Cena modelu s vyšším úložištěm se pak takto jednoduše odvodit nedá, jelikož ekvivalentní model iPhonu SE 2 Apple nepředstavil. Počítat se však dá s navýšením ceny o +- 2 až 3 tisíce.