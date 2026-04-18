Skvělé iOS aplikace, které moc lidí nezná, ale přesto si zaslouží pozornost

Business Card Creator HeyCard
Digitální vizitky postupně nahrazují papírové varianty, a to hlavně díky rychlosti sdílení a snadné aktualizaci údajů. Aplikace HeyCard umožňuje vytvořit vlastní vizitku během několika minut – k dispozici jsou pole pro profilovou fotografii, kontaktní údaje, odkazy na web či sociální sítě i generování QR kódu. Ten lze následně zobrazit přímo na displeji telefonu nebo sdílet jako odkaz, aniž by druhá strana musela instalovat další aplikaci. Praktická je také možnost vytvořit více verzí vizitek, například pro pracovní a osobní použití, a přepínat mezi nimi podle situace. Součástí je i základní správa kontaktů, takže přijaté vizitky zůstávají uložené přehledně na jednom místě.
Fotogalerie
Atten
Aplikace Atten cílí na omezení rušivých vlivů při práci nebo studiu. Uživatel si může vybrat konkrétní aplikace a webové stránky, které chce během soustředění blokovat, a nastavit časové intervaly, kdy omezení platí. Vedle samotného blokování nabízí Atten také přehled statistik používání zařízení – ukazuje, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích nebo kolikrát denně saháte po telefonu. Na základě těchto dat lze upravit vlastní režimy soustředění a nastavit pravidla, která lépe odpovídají dennímu režimu. Aplikace tak kombinuje preventivní blokování s analytickým pohledem na digitální návyky.
Fotogalerie #2
SmartGo One
SmartGo One je aplikace zaměřená na deskovou hru Go, která je známá jednoduchými pravidly, ale složitou strategií. Nabízí několik herních režimů, od rychlých partií proti umělé inteligenci až po studium konkrétních situací na desce. Součástí jsou také výukové materiály, které vysvětlují základní principy i pokročilejší taktiky. U jednotlivých partií lze přidávat poznámky, vracet se k tahům a analyzovat jejich dopad, což ocení především hráči, kteří chtějí zlepšovat svou hru systematicky. Přehledné rozhraní usnadňuje orientaci i při delším studiu nebo opakovaném procházení partií.
Fotogalerie #3
Didget
Didget slouží ke sledování spotřeby mobilních dat bez nutnosti procházet systémová nastavení. Po nastavení datového limitu aplikace průběžně sleduje aktuální využití a zobrazuje ho v reálném čase. Klíčovou roli hrají widgety, které lze umístit na domovskou obrazovku a mít tak přehled o čerpání dat kdykoliv po ruce. Uživatel si může nastavit vlastní limity a upozornění, která ho informují při jejich blížícím se překročení. Díky tomu je možné lépe kontrolovat spotřebu a vyhnout se nečekaným poplatkům na konci zúčtovacího období.