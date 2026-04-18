Nejlepší Netflix novinky, které dorazily tento týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Spolubydlící
Devon nastupuje na univerzitu a nabídne sympatické sebevědomé Celeste, že spolu můžou bydlet. Obě si sice padnou do oka, ale na obzoru už se pomalu stahují mračna.
180
Chlápkovi ujedou po bouračce nervy a jeho syn kvůli tomu skončí v kritickém stavu v nemocnici. Rozzuřený otec se pak vydá na temnou cestu pomsty. Slibně vypadající thriller.
Neslýchané: Jail Blazers
Horké hlavy, problémy se zákonem a všemi propírané skandály. Ambiciózní basketbalový tým Portlandu se v tomhle nekompromisním dokumentu hroutí v přímém přenosu. Jelikož mám sportovní dokumenty rád, tento rozhodně nevynechám.
Noah Kahan: Mimo tělo
Upřímný dokument, který mapuje návrat hudebníka Noaha Kahana ze světové scény k jeho skromným kořenům doma ve Vermontu, kde chce zase najít sám sebe.
Topinkovač
Lakomý muž chce zpátky topinkovač, který daroval snoubencům, co pak svoji svatbu zrušili. Bohužel se přitom ale nachomýtne k vraždě.