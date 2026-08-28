Příjemné překvapení od Apple: Nevyřízené objednávky Mac mini zdarma povyšuje na modely s čipy M6 a M5 Pro

Apple v pondělí oficiálně představil zbrusu nový Mac mini s procesory M6 a M5 Pro. Nyní se na internetu začínají objevovat zprávy od zákazníků, kteří si nedávno objednali předchozí generaci s čipem M4, ale na její doručení stále čekali. Pro ty má jablečný gigant velmi dobrou zprávu. Apple totiž začal rozesílat e-maily, ve kterých informuje o automatickém a zcela bezplatném vylepšení jejich nevyřízené objednávky na nejnovější model.
Vzhledem k tomu, že základní cena nového Macu mini s čipem M6 stoupla v USA z původních 799 na 899 dolarů, tito šťastlivci efektivně ušetří 100 dolarů. Uživatelé na sociální síti Reddit navíc hlásí, že u verze M4 Pro, která byla bezplatně nahrazena mnohem výkonnějším modelem M5 Pro, činí úspora dokonce 300 dolarů.
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Reakce komunity jsou převážně nadšené, jelikož jeden ze zákazníků například uvedl, že se nejen dočkal novějšího počítače za původní cenu, ale navíc se termín jeho doručení zkrátil z října na září. Tento jinak vstřícný krok však paradoxně nepotěšil úplně všechny. Podle portálu MacRumors se ozvali i nespokojení studenti, kterým se kvůli nucenému přechodu na nový model nečekaně posunul termín dodání o několik týdnů dozadu. Počítač přitom nutně potřebovali pro nadcházející semestr a Apple jim bohužel nenabídl žádnou možnost tuto bezplatnou aktualizaci odmítnout.
Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.