Nový M6 je vůbec první 2nm Apple čip, přináší obrovský skok hlavně v AI

Apple dnes odhalil novou generaci svého základního čipu Apple Silicon a M6 je v několika ohledech důležitější, než by možná napovídalo samotné označení. Jde totiž o vůbec první čip Apple vyrobený 2nm technologií. Společnost přitom přepracovala nejen procesor a grafiku, ale výrazně posílila také část určenou pro umělou inteligenci. M6 se jako první objeví v novém Mac mini, který se začne prodávat 22. září. Apple jej tak nasazuje do zařízení, které je díky kompaktním rozměrům a relativně příznivé ceně poměrně populární právě mezi uživateli, kteří chtějí výkon pro práci s lokální AI.
2nm výroba je největší změnou
Přechod na 2nm výrobní proces znamená především možnost dostat na stejnou plochu více tranzistorů a současně zlepšit energetickou efektivitu. Apple díky tomu mohl M6 pořádně posílit, aniž by musel výrazně zvětšovat jeho rozměry. Čip má nově 12jádrový CPU tvořený dvěma výkonnými Super Core, čtyřmi Performance Core a šesti úspornými Efficiency Core. Oproti M5 tak přibyly dvě jádra. Apple tvrdí, že M6 nabízí nejrychlejší jednovláknový výkon na světě a až 1,2× vyšší vícejádrový výkon než M5. Ve srovnání s původním M1 má být dokonce až 2,4× rychlejší.
Grafická část má rovněž 12 jader, tedy o dvě více než M5. Zajímavější než samotný počet je ale skutečnost, že každé GPU jádro nyní obsahuje vlastní Neural Accelerator. Apple tím pochopitelně míří především na AI. Špičkový výkon GPU při AI výpočtech má být proti M5 vyšší téměř o 30 % a proti původnímu M1 dokonce více než osminásobný. Novinka zároveň dostává přepracovanou architekturu shaderů, Dynamic Caching a hardwarově akcelerovaný ray tracing.
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Dva Neural Engine místo jednoho
Ještě zajímavější je samotný Neural Engine. M6 má vůbec poprvé Dual 16-core Neural Engine, tedy dvojici 16jádrových bloků určených pro AI výpočty. Apple uvádí až dvojnásobný špičkový výpočetní výkon oproti předchozím generacím. Systém navíc dokáže oba Neural Engine využívat současně, takže aplikace mohou AI modely zpracovávat rychleji.
Právě to podle mě ukazuje, kam Apple svou architekturu v posledních letech směřuje. Výkon CPU už dávno není jediným měřítkem toho, jak dobrý nový čip je. Stále větší roli hraje schopnost zařízení pracovat s AI přímo na něm, bez nutnosti posílat všechna data na servery.
Paměť dostala také pořádný upgrade
M6 podporuje až 32 GB sjednocené paměti a její propustnost dosahuje 170 GB/s, což je sice jen zhruba o 10 % více než u M5, proti prvnímu M1 jde ale o 2,5násobný nárůst. Právě kombinace vysoké propustnosti, velké sjednocené paměti a výkonných akcelerátorů bude důležitá pro provoz lokálních velkých jazykových modelů. A právě tady může být nový Mac mini s M6 hodně zajímavý.
Ve výsledku tak M6 není jen klasickým generačním vylepšením. Apple jím poprvé vstupuje do 2nm éry a současně ukazuje, že budoucnost Apple Silicon vidí stále výrazněji v lokální umělé inteligenci. A vzhledem k tomu, že jde teprve o první 2nm generaci, bude hodně zajímavé sledovat, co Apple z tohoto výrobního procesu vytáhne u dalších čipů.