Kuo: iPhony se v příštím roce přeci jen dočkají výrazně úspornějších 2nm čipů

Budoucnost čipů v iPhonech se zdá být i nadále dost nejasná. Není tomu totiž tak dávno, co jeden z nejspolehlivějších analytiků současnosti Jeff Pu přišel s tvrzením, že Apple nepočítá pro příští rok s nasazením pokročilých 2nm čipů řady A namísto nynějších 3nm a tedy se de facto odkládá větší výkonnostní i úsporný krok vpřed. Své informace přitom analytik zakládal na zjištění přímo v dodavatelském řetězci Applu. Před pár hodinami nicméně přišel též spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo s tím, že se s 2nm čipy pro příští rok přeci jen počítá. A teď, babo raď.

Fotogalerie iPhone 17 Air by Jon Prosser 1 iPhone 17 Air by Jon Prosser 2 iPhone 17 Air by Jon Prosser 3 iPhone 17 Air iPhone 17 Air iPhone 17 Air CAD1 iPhone 17 Air zezadu iPhone 17 Air CAD2 iPhone 17 Air zepředu iPhone 17 CAD renders 3 iPhone 17 Air iPhone 17 CAD renders 6 iPhone 17 Air Vstoupit do galerie

I Kuo opírá své tvrzení o dodavatelský řetězec s tím, že dle jeho zdrojů je nyní vytěženost 2nm čipů ve fabrikách TSMC výrazně nad rozsahem 60 až 70 %, což se bere jako standardní výrobní výsledek a tedy de facto „zelená“ pro start hromadné výroby daného typu čipů. Jejich příchodu tak ve výsledku nestojí nic v cestě a pro příští rok by je tak měl být Apple schopen podle slov Kua přeci jen nasadit s tím, že oproti A19 vyrobených 3nm procesem počítá s 15% zrychlením, ale hlavně s o třetinu nižší energetickou náročností. Ve výsledku by tedy zejména výdrž baterie mohla dostat solidní vzpruhu. Je tedy velkou otázkou, zda je pravdě blíž Pu či Kuo, avšak pozitivem je minimálně to, že se o 2nm čipech opět mluví a jsou tedy zřejmě stále ve hře.