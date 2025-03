Čipová revoluce se odkládá! iPhony dostanou v příštím roce opět „jen“ 3nm čipy

Pokud jste doufali v to, že se Apple rozhodne v nejbližších letech nasadit namísto stávajících 3nm čipů pokročilejší 2nm čipy, které by přinesly navýšení výkonu v kombinaci se snížením energetické náročnosti, máme pro vás špatnou zprávu. V letošním roce se tak totiž nestane a podle analytika Jeffa Pu není tento krok v plánu ani na rok příští. První 2nm čipy tedy dorazí nejdřív v roce 2027 coby A21 (Pro) pro iPhony 19 (Pro).

O plánu přejít ze současných 3nm čipů na pokročilejší 2nm čipy se šušká v jablečných kuloárech již poměrně dlouho, avšak vždy s poměrně nejasným časovým zasazením. To sice nyní zčásti poodkryl výše zmíněný analytik, nicméně velkou radost touto skutečností nikomu neudělal, jelikož se obecně s nasazením 2nm čipů počítalo dříve než v roce 2027. Do tohoto roku se tedy nedá u iPhonů očekávat jakékoliv skokové navýšení výkonu či prodloužen výdrže baterie související s úspornějším čipem. Pro příští rok má mít ale Apple dle analytika přeci jen něco v rukávu.

Konkrétně má být se svým dvorním výrobcem čipů, společností TSMC, domluven na použití pokročilejší výrobní technologii CoWoS, která umožňuje zjednodušeně řečeno hlubší či chcete-li těsnější integraci procesoru čipu, sjednocené paměti a Neural Engine. Tím by měl celý čip celkově zrychlit a zejména Neural Engine by pak měl z tohoto upgradu zásadně těžit v úlohách spojených se strojovým učením a umělou inteligencí. Ty by tak měly být ve výsledku rychlejší a spolehlivější. Jelikož se ale zatím jedná jen o poměrně dlouhodobé předpovědi, je třeba je brát s určitou rezervou.