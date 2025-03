iPhone 17 Air měl být původně ještě větší! Apple ale ze strachu couvnul

Zatímco v současnosti už svět vzhledem k množství uniklých informací tak nějak počítá s tím, že chystaný iPhone 17 Air nabídne 6,6“ displej, v minulosti tomu tak nebylo. Když se totiž začalo před pár měsíci o novince šuškat, přisuzoval se jí až 6,9“ displej, čímž by se vyrovnala stejně velkému iPhonu 17 Pro Max. Z prvotních plánů Applu však nakonec sešlo a my už nyní víme, proč.

O počátcích vývoje se rozpovídaly konkrétně zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg. Ty potvrdily, že první prototypy měly skutečně 6,9“ displeje, ale Apple se nakonec tuto velikost rozhodl odpískat a to z ryze praktického důvodu. Měl totiž obavy z toho, aby se neopakoval poprask z roku 2014, kdy uživatelé kritizovali Apple za to, že se jim iPhony 6 snadno ohýbají. Tato aféra se vryla do paměti jakožto Bendgate a mnozí uživatelé na ní vzpomínají doposud.

A jelikož u velkého iPhonu 17 Air hrozilo podle inženýrů Applu vzhledem k mimořádné tenkosti jeho těla taktéž poměrně snadné ohnutí, rozhodl se kalifornský gigant preventivně zmenšit jeho celkovou plochu a namísto 6,9“ obrazovky nasadit jen 6,6“, u které je riziko nechtěného ohnutí nižší. Nakolik budou telefony odolné vůči ohnutí ale samozřejmě ukáže až jejich testování v září.