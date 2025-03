Vzhled všech iPhonů 17 odhalen dalšími maketami! Tenkost modelu 17 Air je až neuvěřitelná

Vzhled chystaných iPhonů 17, 17 Air a 17 Pro už není díky spoustě nejrůznějších úniků informací z posledních týdnů žádným tajemstvím. Že budou novinky vypadat přesně tak, jak se v poslední době proslýchá, navíc před pár hodinami potvrdil skrze sérii fotek maket i spolehlivý leaker Sonny Dickson, který se známý tím, že na svém X nesdílí nic, co nemá důkladně ověřené a čemu sám nevěří. Právě s ohledem na tuto skutečnost a také na fakt, že typově podobné makety zpravidla pochází od výrobců příslušenství, kteří si skrze ně ověřují kompatibilitu krytů a tak podobně, je tak zřejmě o vzhledu novinek jasno. Jak budou vypadat můžete mrknout níže na Dicksonových fotkách.

Suverénně nejzajímavější pohled je na to, jak zásadně se bude lišit tloušťka iPhonu 17 Air oproti zbylým modelovým řadám – tedy základním iPhonům 17 a iPhonům 17 Pro. Model 17 Air je totiž oproti iPhonům 17 Pro (Max) pohledově skoro poloviční. I přesto u nich ale Apple počítá se všemi klasickými ovládacími prvky v čele s akčním tlačítkem či tlačítkem Ovládání fotoaparátu. Co se pak týče dalších zajímavostí ohledně maket, potvrzují například nasazení MagSafe u všech chystaných iPhonů či to, že model 17 Air bude opravdu dost velký. Dřívější spekulace o tom, že by se mohlo jednat o kompaktní kousek jsou tedy pasé.