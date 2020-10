Ačkoli je trendem u mobilních čipů momentálně 5nm technologie, není tajemstvím, že TSMC pumpuje nemalé peníze do urychlení výroby 3nm čipů. Jak se ale zdá, společnost hledí i na vzdálenější budoucnost. Údajně totiž již vybírá pozemky, na kterých by mohla stát továrna pro výrobu 2nm čipů. Tato technologie by měla být testována v jiné továrně už příští rok. S hromadnou výrobou 2nm výrobních čipů se setkáme nejpravděpodobněji v roce 2024.