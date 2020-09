Na Raspberry Pi 4 je možné rozběhnout Half-Life a další legendární hry

Raspberry Pi 4 je elegantním malým počítačem za pár korun, který vám dokáže, pokud to umíte, udělat spoustu radosti. Na své si nyní, ve spojení s tímto strojem, přijdou i milovníci her. Díky projektu PiKISS je totiž možné si na Raspberry Pi 4 zahrát pořádnou porci starších her, nově pak také první Half-Life. K dispozici je ovšem třeba mít originální hru na CD nebo Steamu. Program se postará o zbytek. Takový Half-Life běží při 70 fps, což je skvělý výsledek. Další podporované hry jsou třeba Diablo 2, Blood, Quake 2, Alien versus Predator, Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter, The Elder Scroll: Morrowind nebo Quake 3 Arena.