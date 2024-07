Tesla má v úmyslu do konce příštího roku nasadit do svých továren humanoidní roboty

Elon Musk přišel s dalším ambiciózním prohlášením. Od roku 2025 má Tesla začít vyrábět a používat humanoidní roboty nesoucí název Optimus, a to pro interní použití v továrnách. Elon Musk očekává, že v příštích letech poskytne tuto možnost i jiným firmám. Uvidíme, zda se tak skutečně stane. O robotech Optimus hovořil již v roce 2021. Tehdy tvrdil, že je Tesla začne používat o rok později. Optimus by měl být vysoký 1,7 m a mít hmotnost 56 kilogramů. Výrobní cena by se měla dostat pod 20 tisíc dolarů.