iPhone čeká za dva roky další revoluce, bez Číny se však neobjede

Apple se sice v posledních letech snaží diverzifikovat výrobu a přesouvat část produkce do Indie, ale když přijde na klíčové novinky, stále sází na jistotu. Krásným příkladem je třeba výroba headsetu Vision Pro, která probíhá v Číně, či minimálně start výroby prakticky všech chystaných iPhonů za poslední roky. A jak se zdá, ani přes nynější celní politiku prezidenta Donalda Trumna tomu nebude v dohledné době jinak. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž bude iPhone chystaný na rok 2027 coby oslava 20. výročí uvedení jablečného telefonu vyráběn v Číně. Důvod je přitom jednoduchá – stane se tak kvůli jeho mimořádné složitosti.

Že má rok 2027 přinést velké zemětřesení prakticky celé řady iPhonů včetně uvedení prvního skládacího iPhonu a odvážně navrženého iPhonu Pro s větším podílem skla v konstrukci není již poměrně dlouho žádným tajemstvím. Zejména v posledních týdnech se totiž dostává na světlo světa spousta úniků, které právě o roce 2027 coby o zlomovém hovoří. Tyto úniky navíc nyní de facto potvrdil i reportér Mark Gurman, jehož zdroje uvádí, že nové modely chystané právě na rok 2027 vyžadují nové součástky a výrobní technologii, které nejlépe zvládnou právě zkušené továrny v Číně. Tamní výrobní centra mají nejen dostatečnou infrastrukturu, ale zejména potřebné know-how na zvládnutí pokročilého inženýrství.

Ačkoliv Apple plánuje do roku 2026 sestavovat všechny iPhony pro americký trh v Indii, výroční modely budou výjimkou. Apple tak dodrží svou tradici – tedy, že nikdy v historii neuváděl zásadně nový zásadní produkt vyráběný mimo Čínu. Pokud vás pak zajímají podrobnosti o chystaných novinkách, ty Gurman neodhalil. Šušká se však například o tom, že skládací iPhone by měl mít design připomínající knihu a po rozložení nabídnout vnitřní displej velikosti iPadu mini. Cena by se mohla pohybovat nad hranicí 2 000 dolarů. O druhém výročním modelu zatím víme méně, ale spekuluje se o celoplošném displeji s poddisplejovou kamerou a Face ID, který by zcela změnil vzhled klasického iPhonu. Přední strana by totiž konečně byla bez jakéhokoliv rušivého elementu.