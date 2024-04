Apple Watch X: Takto mají vypadat letošní výroční smartwatch od Applu!

Na letošní podzim připadají oslavy 10. výročí představení Apple Watch a jak se zdá, ujít si je v žádném případě nechce nechat ani samotný Apple. Ten má totiž ve svých dílnách chystat speciální výroční edici Apple Watch, která bude dost možná hlavním odrazovým můstkem pro jeho chytré hodinky v nadcházejících letech, přesně jako tomu bylo u výročního iPhonu X v září 2017. Co vše se u chystaných Apple Watch, označovaných zatím ve fanouškovském světě Applu jakožto Apple Watch Series X, změní, není sice v tuto chvíli jasné, leakeři sdružení pod fanouškovským portálem AppleTrack však nyní přišli se svou vizí toho, co na podzim Apple ukáže. Podívat se můžete v galerii níže.

Jak můžete vidět, leakeři jsou i na základě svých zdrojů přesvědčeni o tom, že se Apple Watch X dočkají implementace akčního tlačítka, které bude kopií toho, jenž je v současnosti k dispozici na Apple Watch Ultra. Celkově by pak měly být Apple Watch X tenčí a díky displeji s ještě větším zakřivením po bocích by měly působit designově moderněji a minimalističtěji. Velký otazník nicméně visí nad systémem uchycení řemínků. To je totiž na konceptu znázorněno tak, jak jsme zvyklí v současnosti, což je však v rozporu s uniklými informacemi z dřívějška, dle kterých má Apple nasadit nový magnetický systém uchycení řemínků, kvůli kterému s Apple Watch X nebudou stávající řemínky kompatibilní. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až zářijové představení.