Apple oficiálně oznámil největší změny v historii iPadOS!

Očekávání se naplnila. Poté, co Evropská komise v předešlých dnech oficiálně oznámila, že přehodnocuje své vnímání operačního systému iPadOS a to konkrétně tak, že se na něj nyní vztahuje nový zákon o digitálních trzích, Apple formálně tato slova potvrdil. Stalo se tak konkrétně přes jeho vývojářský portál, na kterém zveřejnil příspěvek potvrzující nejzásadnější změny v historii iPadOS. Ve své podstatě se ale jedná „jen“ o totéž, co si Evropská unie „vydupala“ pro operační systém iOS.

„Tento týden Evropská komise označila iPadOS za platformu, která střeží brány podle zákona o digitálních trzích. Společnost Apple přenese naše nedávné změny v systému iOS pro aplikace v Evropské unii (EU) do systému iPadOS ještě letos na podzim, jak je požadováno. Vývojáři se mohou rozhodnout, zda přijmou Alternativní obchodní podmínky pro aplikace v EU, které budou zahrnovat tyto další možnosti a funkce v systému iPadOS, nebo zůstanou u stávajících podmínek společnosti Apple,“ píše konkrétně Apple na svém vývojářském portálu. Ve výsledku to znamená, že na iPadOS míří:

Možnost instalovat tržiště aplikací třetích stran a stahovat aplikace z tržišť aplikací třetích stran.

Podpora pro jednodušší nastavení vyhledávačů třetích stran.

Nová výzva v Safari, která žádá uživatele, aby si vybrali výchozí prohlížeč.

Webová distribuce, která uživatelům umožňuje stahovat aplikace z webu vývojáře.

Evropská komise dala Applu šest měsíců na to, aby uvedl iPadOS do souladu se zákonem o digitálních trzích. Dá se proto předpokládat, že všechny změny budou do systému nasazeny v průběhu listopadu, jelikož právě tento měsíc je nejzazší termín pro splnění. A jelikož Apple se změnami nesouhlasí a zavede je jen proto, aby dodržel zákony EU a nevystavoval se pokutám, dá se předpokládat, že dřív než v listopadu do iPadOS tyto novinky nenasadí.