Díky této novince budou iPhony 16 Pro (Max) vypadat zezadu jinak než loňská generace!

V souvislosti s chystanými iPhony 16 Pro (Max), které si svou premiéru odbudou letos na podzim, slýcháme v posledních týdnech a měsících poměrně často o tom, že se designově nebudou tyto modely prakticky lišit od loňské generace. Jak se však zdá, není to tak úplně pravda. Apple se u nich totiž chystá nasadit zadní sklo s jiným typem probarvení, díky kterému by se tak měla jejich skleněná záda na první pohled od loňské generace lišit. Řeč je konkrétně o takzvaném probarveném skle, které Apple nasadil poprvé loni u základních iPhonů 15.

S probarveným sklem na zadní straně jsme se mohli poprvé setkat u loni představených iPhonů 15, jehož vzhled lze přirovnat například k ledu. Sklo zkrátka není standardně „nabarvené“, ale lze si u něj všimnout jakéhosi efektu průhlednosti, kdy barva je umístěna dovnitř a nikoliv na jeho povrch. Díky tomu tak vypadají záda telefonu nejen krásně, ale taktéž netradičně, zajímavě a celkově jinak než jsme byli zvyklí doposud. O to víc nejednoho jablíčkáře překvapilo, že probarvené sklo nasadil Apple jen u základních iPhonů 15 a 15 Plus a nikoliv u řady Pro. To se však nyní změní. Poté, co s informací přišel před pár týdny spolehlivý leaker ShrimpApplePro jí totiž nyní potvrdil další zdroj působící na čínské sociální síti Weibo. Pravděpodobnost realizace této novinky je tedy poměrně vysoká.