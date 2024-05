Objevila se záhadná fotka červeného iPhonu! Blíží se představení nové barvy?

Zatímco v předešlých letech se stalo jakousi tradicí, že Apple v průběhu jara světu představil novou barevnou variantu svých iPhonů, pro letošek podle mnoha zdrojů s ničím takovým nepočítá. O to překvapivěji působí čerstvě zveřejněná fotka červeného iPhonu na twitterovém nebo chcete-li X účtu nadačního fondu (RED), který se zaměřuje na boj s HIV/AIDS a který s Applem dlouhodobě spolupracuje skrze PRODUCT(RED) příslušenství. Snímek se můžete prohlédnout ve tweetu níže.

Have an Apple before your donut pic.twitter.com/dPJlBy9KHd — (RED) (@RED) April 30, 2024

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že zveřejnění fotky vyvolalo solidní poprask a v mnoha uživatelích vyvolalo naději v to, že se červený iPhone 15 blíží a že to, co je na fotce, je právě on. Bohužel, při bližším pohledu je jasné, že tomu tak není. Na fotce je totiž iPhone 14 s lesklými zády a stříbrným jablkem. Kdyby se jednalo o iPhone 15, záda by byla matná, jablko by bylo do nich „vnořené“ a celkově by vypadal odstín zcela určitě jinak. U „patnáctek“ totiž používá Apple speciálně probarvené sklo, které vypadá spíš jako zabarvený led než jako jednolitá barevná vrstva jako je tomu nyní. Nelze sice samozřejmě vyloučit, že se ze strany fondu (RED) jedná o náznak toho, že se červený iPhone 15 blíží, avšak byla by hloupost se domnívat, že se jedná o jeho první fotku.