5 věcí, které nevíte o novém Macu mini

Předchozí generaci Macu mini s čipem M1 jste si mohli nakonfigurovat buď s 8GB nebo 16 GB jednotnou pamětí. Co se týče nového Macu mini s M2, tak zde můžete sáhnout po 8 GB, 16 GB nebo 24 GB. Nakonfigurujete-li si čip M2, tak v základu dostanete 16 GB jednotné paměti s tím, že ji můžete rozšířit až na 32 GB. Z hlediska úložiště je u Macu mini s M2 k dispozici 256 GB, 512 GB, 1 TB a 2 TB, pokud sáhnete po čipu M2 Pro, tak si můžete zvolit 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB a 8 TB.

Sbohem, Intel!

Před představením nového Macu mini si jablíčkáři mohli pořídit buď Mac mini s čipem M1, anebo s procesorem Intel. Společně s Macem Pro se tak jednalo o poslední jablečné počítače, které bylo možné s procesory Intel zakoupit. Aktuálně už ale variantu s Intelem v nabídce Macu mini nenajdete, což znamená, že Mac Pro je nyní posledním Apple počítačem, který nemá čip Apple Silicon. Kalifornský gigant sice nesplnil slib, že do dvou let od představení svých čipů na WWDC20 dojde ke kompletnímu přechodu, myslím si ale, že se mu to dá odpustit, vzhledem k tomu, jak skvělé jablečné čipy z hlediska výkonnosti a efektivity jsou.