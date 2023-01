Sbohem a šáteček: Apple přestal prodávat Mac mini s M1 a Intelem i starší MacBooky Pro

Apple Online Store dnes nehlásí jen příchody, ale taktéž odchody. Řeč je konkrétně o starších generacích Maců mini a MacBooků Pro, které kalifornský gigant po odhalení jejich nástupců nemilosrdně stáhl z prodeje. Zatímco u MacBooků Pro se však jedná o očekávaný tah, jelikož nové generace jsou prodávané za stejnou cenu, avšak nabízí podstatně lepší výkon, u Maců mini se může jednat do jisté míry o překvapení. Model s čipem Intel byl sice dlouhodobě odsouzen k záhubě, avšak ukončení prodejů Macu mini s M1 může do jisté míry překvapit, jelikož třeba u MacBooků Air nabízí Apple i nadále jak modely s M1, tak i modely s M2. Na druhou stranu, u Macu mini s M2 je nastavena natolik nízká a tedy i atraktivní cena, že aby mělo ponechání Macu mini s M1 smysl, musel by jeho cenu Apple „podstřelit“ ještě mnohem více, což už by se mu takřka 100% nevyplatilo. Ukončení prodeje je tedy touto optikou logické a vlastně i nesrovnatelné s MacBooky Air. Ty totiž ve verzi M2 rozhodně méně než ty ve verzi s M1 nestojí.