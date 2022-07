Jak moc je SSD u MacBooku Air M2 pomalejší oproti Airu M1? Změřili jsme to

Nově představené přenosné počítače od Applu s čipem M2, konkrétně 13″ MacBook Pro a přepracovaný MacBook Air, jsou pro mnoho uživatelů zajímavé – primárně tedy druhý jmenovaný. Zatímco 13″ MacBook Pro je po designové stránce již prakticky šest let stejný, tak MacBook Air se dočkal kompletního přepracování. Nabízí tak nové šasi, lepší displej s výřezem, MagSafe a další novinky, které stojí za to. Je tady ale jedna zásadní negativní vlastnost. Oba dva zmíněné MacBooky mají totiž podle dostupných informací v základní konfiguraci až o polovinu pomalejší SSD při srovnání s předchozí generací s čipy M1.

Vysvětlení

Aktuálně už se ví, za jakého důvodu jsou SSD u nových základních Maců s M2 pomalejší. Na základních deskách jak modelů s M1, tak M2 se totiž nachází dva sloty pro NAND čipy. Zatímco MacBooky s M1 měly v těchto slotech osazené dva NAND čipy, každý o velikosti 128 GB (dohromady 256 GB), tak MacBooky s M2 využívají pouze jeden slot s jediným NAND čipem o kapacitě 256 GB, zatímco druhý slot je prázdný. To jednoduše řečeno znamená, že systém u zařízení s M1 může přistupovat ke dvěma diskům, zatímco u M2 pouze k jednomu. Tímto u M1 vzniká téměř dvojnásobná rychlost. S tímto se můžeme setkat například u RAID 0, kde dochází k rozdělování souborů na dva disky pro získání vyšších rychlostí.

Vzhledem k tomu, že nám MacBook Air M2 v základní konfiguraci do redakce již dorazil, tak jsme se rozhodli, že test rychlosti SSD u tohoto stroje provedeme i my. Zároveň rychlost srovnáme s SSD, které se nachází v základním MacBooku Air M1. Testy jsme konkrétně prováděli rovnou dva, a to v aplikacích Blackmagic Disk Speed Test a AJA System Test Lite, což jsou aplikace, které se k měření výkonností SSD využívají nejčastěji. Jak si tedy oba stroje v porovnání vedou?

Testování

V Blackmagic Disk Speed Test jsme se konkrétně u testu s 5 GB souborem u MacBooku Air M2 dostali na rychlosti 1397 MB/s pro zápis a 1459 MB/s pro čtení. Podle dostupných informací aplikace by tak mohlo mít SSD problém se zápisem a čtením 12K DCI 60 FPS videa v ProRes 422 HQ, což samozřejmě není úplně obvyklý a využívaný formát, každopádně tato informace k dispozici je. Oproti tomu, MacBook Air M1 nabízí rychlost zápisu 2139 MB/s a rychlost čtení 2830 MB/s, takže by neměl problém ani s výše zmíněným formátem. To konkrétně znamená, že SSD nového Airu M2 je oproti Airu M1 podle Blackmagic Disk Speed Test o 34.7 % pomalejší v případě zápisu a o 48.4 % pomalejší v rychlosti čtení. Propad rychlosti zápisu i čtení je tak více než zřetelný.

m2-air-bmdst2 MacBook Air (M2, 2022) m1-air-bmdst MacBook Air (M1, 2021)

Další test jsme prováděli v AJA System Test Lite. Pracovali jsme s 4096 x 2160 (4K) videem o velikosti 16 GB a s 10bit YUV kodekem. U nového Airu M2 jsme se dostali na rychlosti 1451 MB/S pro zápis a 1294 MB/s pro čtení. Co se pak týče staršího MacBooku Air M1, tak ten dosáhl při stejném nastavení na rychlosti 1719 MB/s pro zápis a 2865 MB/s pro čtení. To znamená, že nový Air M2 je v tomto testu oproti Airu M1 o 15.6 % pomalejší v případě zápisu a o 54.8 % pomalejší při čtení. Z tohoto lze vyčíst, že s rostoucí velikostí souboru se propast v rychlosti zápisu snižuje, čtení však u Airu M2 stále zůstává prakticky dvakrát pomalejší.