Naše první dojmy z MacBooku Air M2

Dnes ráno odstartovaly prodeje zbrusu nového MacBooku Air, který Apple představil na letošní vývojářské konferenci. Nám se samozřejmě tradičně podařilo jeden kousek ulovit do redakce, abychom vám jako první mohli přinést rozbalení a první dojmy. Zatímco právě unboxing jsme publikovali již v poledne, tak k sepsání prvních dojmů jsme potřebovali alespoň malou chvilku. Slib každopádně plníme, a pokud vás zajímá, jaké jsou mé první dojmy z přepracovaného MacBooku Air M2, tak pokračujte ve čtení. Veškeré názory a pocity jsou samozřejmě zcela subjektivní, rozhodně tak se mnou možná v některých ohledech nebudete souhlasit.

„Hned po prvním chycení Airu do ruky si znovu říkám, jak mohlo vůbec vzniknout tak nádherné a především štíhlé zařízení s neskutečným výkonem.“ Tak právě touto větou jsem odstartoval poslední odstavec zmíněného unboxingu. Nechtěl jsem v něm však zbytečně předbíhat, a tak jsem si první dojmy nechal do tohoto článku s tím, že o mnoho více dalších podrobných informací se dočtete v recenzi, kterou publikujeme během následujícího týdne. Pokud jste četli některé z mých předchozích prvních dojmů či recenzí, které byly věnované například 24″ iMacu či přepracovaným MacBookům Pro, tak jistě víte, že jsem se těmto strojům jednoduše klaněl a opěvoval jsem je. Pro některé z vás už se to může zdát jako klišé, opěvovat prakticky každý jeden nový Mac. Jenže já si prostě v poslední době nemůžu pomoci a opěvovat budu bohužel bohudík i nový MacBook Air M2.

Jak už jsem zmínil, jedná se o kompletně přepracované zařízení. Asi největší změnou je to, že se Apple rozhodl upustit od zužujícího se těla a zpracoval nové šasi, které je po celé šířce i hloubce stejně vysoké. Po představení jsem byl této zásadní designové změny rozpačitý, jenže když jsem nový MacBook Air poprvé chytil do rukou a viděl jsem jej na vlastní oči, zjistil jsem, že tyto obavy byly naprosto zbytečné. Ve skutečnosti se mi tento tvar šasi dokonce líbí více, než ten původní. Nový Air je úzký prakticky jako žiletka a v ruce působí robustně i přesto, že je lehounký. Celkový design vychází z již tak povedených nových MacBooků Pro, u kterých mnoho jablíčkářů uvádí, že se jedná o nejlepší MacBooky Pro v historii. To samé nyní mohu prohlásit i já a o to více bych nejspíše byl nadšený, kdyby nám namísto stříbrné barvy dorazila temně inkoustová – nedá se svítit. Prostě se jedná o nový MacBook Air, který nejen po stránce designu předčil veškerá očekávání, tedy nejen ta má.

Po prvním otevření víka si ihned všimnete několika různých změn, které vnímám pozitivně. Primárně musím zmínit hlavně displej, který byl sice o pár desetin palců zvětšený, o mnoho výraznější změnou je však příchod výřezu v horní části obrazovky, který je aktuálně pro nejnovější MacBooky typický a jedná se o rozpoznávací prvek. Nalevo a napravo od tohoto výřezu se pak nachází horní lišta, která tak ve skutečnosti na displeji neubírá místo jako u Maců bez výřezu. Nemůžu si pomoci a rozhodně nechci znít jako typická iOvce, ale tento design se mi prostě a jednoduše neskutečně líbí a jsem z něj nadšený o mnoho více, než kdyby Apple nasadil například pouze průstřel pro přední kameru. Jedná se o něco nevšedního, zajímavého a jedinečného, což jsou hlavní důvody. Výřez tak k jablečným produktům již neodmyslitelně patří a za mě se jedná o perfektní záležitost nejen po stránce designu, ale svým způsobem také marketingu. Sekundárně si pak po otevření víka všimnete větších funkčních kláves v prvním řádku a absence malých dírek pro reproduktory nalevo a napravo od klávesnice.

Další kapitolou, které chci věnovat celý odstavec, je MagSafe. Ano, Apple tuto technologii ve třetí generaci nasadil již s příchodem přepracovaných MacBooků Pro, mnoho uživatelů si však neuvědomuje, o jak důležitou změnu se jedná, a to především u nového Airu. Samozřejmě je nabíjení s využitím MagSafe pohodlnější a bezpečnější, jelikož se nestane, že při zakopnutí o kabel sletí na zem celý Mac. Hlavně je však důležité se zamyslet nad obsazeností konektorů. Kromě MagSafe konektoru totiž nový Air nabízí ještě dva Thunderbolt konektory, které i při nabíjení zůstávají zcela k dispozici a nedochází tak ke zredukování na jeden konektor po zapojení napájecího kabelu, jako je tomu u MacBooku Air M1 a starších. Co se pak týče přiloženého opleteného MagSafe kabelu, tak ten je hned na první omak velmi kvalitní a Apple na něm nešetřil. Jsem si jistý, že kabel toho vydrží opravdu hodně, a že jej nebude nutné za životnost Airu měnit.

Na poli systému samozřejmě není co dodat – předinstalovaný je macOS Monterey, který prostě a jednoduše funguje dobře. O to lepší to však rozhodně bude po vydání macOS Ventura. Po výkonnostní stránce nelze při běžném používání poznat mezi čipem M1 a M2 rozdíl, takže rozhodně nemohu tvrdit, že by byl systém na první dobrou rychlejší. To ale rozhodně neberte negativně, chci tím pouze říct, že systém běží více než dobře na všech Macích s Apple Silicon, a to i po připojení externího monitoru. Každopádně, podrobné výkonnostní testy a další informace nejen o výkonu vám přineseme v již zmíněné recenzi. Nejvíce se zcela oprávněně bojím především výkonu SSD, vzhledem k potvrzeným zprávám o nižších rychlostech. Kromě toho si ale už nyní myslím, že je MacBook Air prakticky dokonalý a přidávám ho na můj seznam kandidátů pro upgrade. Uvidíme, zdali dokonalost opravdu potvrdím po delší době využívání.

Nový MacBook Air M2 můžete koupit zde