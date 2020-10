Nad podporou Spotify u HomePodu mini visí stále otazníky

Při včerejším oznámení nové verze chytrého reproduktoru HomePod s přízviskem mini se Apple chlubil tím, že reproduktor zpřístupní streamovacím hudebním službám třetích stran jako například Amazon Music či Pandora. Trochu překvapivě však ve výčtu chyběla ta suverénně nejoblíbenější a nejvyužívanější – Spotify. Stejnojmenná společnost, která Spotify provozuje, je sice v poslední době s Applem na nože, avšak podle zdrojů magazínu Input Mag by tato rozepře vstupu Spotify na HomePod mini bránit nemusela.

Ačkoliv Spotify s Applem v mnoha věcech nesympatizuje (vzpomeňme třeba na jeho odstranění Fortnite z App Store), nelze v žádném případě říci, že by bylo vyloženě znevýhodňováno. Jasně, Apple Music hraje na Apple produktech stále prim, jelikož se jej Apple snaží upřednostňovat před konkurencí, díky nejrůznějším ústupkům se však už začíná konkurence na jeho platformách cítit čím dál tím lépe. Skvělým příkladem může být třeba podpora Siri právě ve Spotify nebo možnost zvolení si vlastního výchozího přehrávače, která je sice zatím stále v plánu, avšak dorazit by měla co nevidět. Aby však mohl být přehrávač nastaven jako výchozí, musí splňovat určitá pravidla, což si vyžaduje určitý softwarový zásah do aplikace. A právě ten vidí zdroje výše zmíněného magazínu jako hlavní důvod toho, proč včera Apple Spotify při prezentování HomePodu mini nezmínil. Není si totiž kvůli napjatějším vztahům zcela jistý tím, zda se mu Spotify v tomto směru podvolí a nutné úpravy vykoná. Dá se nicméně předpokládat, že se tak stane, jelikož by bylo Spotify samo proti sobě – neodřízlo by si totiž jen HomePod mini, ale i klasický HomePod. Verze aplikací budou totiž stejné. Vše však ukáže ve výsledku až čas.