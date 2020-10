Alza začala nabízet HomePod mini

Zaujal vás na včerejším Apple Eventu nový HomePod mini, který se má stát levnější alternativou klasického HomePodu s plejádou skvělých funkcí? Nejste sami. Abychom byli upřímní, prakticky celou naší redakci zaujala tato novinka daleko více než iPhony 12 a 12 Pro, které Apple představil po ní. O to trpčí bylo následné zjištění, že pro ní Apple zvolil stejnou prodejní politiku jako pro HomePod – tedy prodeje jen v zemích, kde si jejich obyvatelé popovídají se Siri v mateřštině, což se České republika a ani Slovenska zatím netýká. Jak se však nyní zdá, HomePod mini u nás přesto koupit půjde.

Stejně jako v případě klasického HomePodu, který je na našem trhu k sehnání již relativně dlouho, i HomePod mini půjde dle všeho zakoupit skrze mnohé tuzemské obchody s dobrou reputací. Skvělým příkladem je třeba Alza, která začala jako jeden z prvních prodejců na českém trhu prodávat klasický HomePod a která má tytéž plány dle všeho i HomePodem mini. Ten totiž již nyní zařadila do své nabídky a to jak v bílé, tak i vesmírně šedé barevné variantě. Cena produktu zatím sice nebyla stanovena a totéž platí i o termínu dodání, avšak s ohledem na americkou cenu 99 dolarů se dá očekávat, že se bude tuzemská cenovka HomePodu pohybovat zhruba kolem 2700 korun. Co se pak týče spuštění prodejů, ty jsou v zahraničí naplánovány na 16. listopad s tím, že 6. listopadu odstartují předobjednávky. Dá se proto očekávat, že ke konci listopadu již bude HomePod mini v Česku k dostání.

