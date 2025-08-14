Apple Vision Pro 2 dostane supervýkonný M5 čip – potvrzeno!

Apple podle čerstvého úniku připravuje druhou generaci Vision Pro, tentokrát vybavenou nejnovějším M5 čipem. Informaci odhalil Aaron Perris, který si všiml zmínek v interním Apple kódu. Tím se potvrzují předchozí spekulace analytika Ming-Chi Kua, který na M5 ukazoval už loni, a vyvrací se tvrzení Marka Gurmana z Bloombergu, že by měl headset zůstat u M4 čipu.
Výkon místo velkých změn
Nová verze Vision Pro 2 by podle dostupných informací neměla přinést zásadní změny v designu nebo dalších hardwarových prvcích. Největší inovací má být právě nasazení čipu M5, který nabídne vyšší výkon, lepší energetickou efektivitu a plynulejší chod i u nejnáročnějších aplikací a her ve virtuální realitě.
Spekuluje se také o novém typu popruhu, který by měl zajistit pohodlnější nošení během delšího používání – což je jedno z častých přání současných uživatelů.
Premiéra už na konci roku?
Podle úniků by Vision Pro 2 s M5 čipem mohl dorazit na trh už koncem roku 2025. Pokud Apple zachová současnou strategii, představení by mohlo proběhnout buď na podzimním eventu spolu s novými Macy, nebo v rámci samostatné akce zaměřené na AR/VR technologie.
Pro fanoušky virtuální reality a výkonu to znamená jediné – vyplatí se počkat na konec roku, protože M5 slibuje posun na úplně novou úroveň.