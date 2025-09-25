Kdy čekat nové Macy s M5 čipy? Známe plán Applu!

M5 čipy se blíží a s nimi i první Macy vybavené touto generací procesorů. Podle nejnovějších spekulací by Apple mohl odhalit M5 už v říjnu, a to buď na samostatné akci, nebo formou několika dnů produktových oznámení. Zajímavé je, že stejně jako u M4 čipu by se prvním zařízením s M5 nemusel stát Mac, ale nový iPad Pro. Dokonce se mluví i o tom, že M5 by mohl dostat i Vision Pro.
MacBook Pro s M5 jako první
Co se týče počítačů, největším kandidátem na M5 už letos by mohl být MacBook Pro. Bloomberg ale naznačuje, že si budeme muset počkat déle a premiéra přijde až na začátku roku 2026. Pokud se to potvrdí, Apple naváže na svou tradici a nabídne MacBook Pro opět ve velikostech 14 a 16 palců, přičemž v nabídce budou tři varianty čipů: M5, M5 Pro a M5 Max.
Vedle Pro modelů by měl začátkem roku 2026 dorazit i MacBook Air s M5. Spekuluje se o únoru či březnu, což odpovídá letošnímu uvedení M4 modelu. Design zůstane zachován a zákazníci si budou moci vybrat mezi 13palcovou a 15palcovou verzí.
Další Macy s M5 se očekávají na přelomu roku 2025 a 2026. Nejpravděpodobnějšími kandidáty jsou Mac mini a iMac, ale zatím se úniky soustředí především na přenosné počítače. Jisté je, že nástup M5 čipů představí další posun výkonu a optimalizace, na které čekají profesionálové i běžní uživatelé.