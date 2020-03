Apple letos představí šest nových Maců a iPadů s mini-LED displeji

Produktové portfolio Applu se v letošním roce otřese v základech – tedy minimálně z hlediska displejů. Velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo se totiž před pár minutami vytasil s tvrzením, že hned šest Apple produktů se v letošním roce dočká mini-LED displejů, díky kterým se jejich zobrazovací schopnosti posunou na novou úroveň.

Kuovy zdroje tvrdí, že v průběhu letoška Apple mini-LED displeji osadí značnou část svých Maců i iPadů. Nového typu displeje by se měl konkrétně dočkat 14,1” MacBook Pro, který v nabídce nahradí stávající 13” model, dále pak 16” MacBook Pro, 27” iMac Pro, 12,9” iPad Pro, 10,2” iPad a 7,9” iPad mini. Z výčtu produktů tak zcela jasně vyplývá, že mini-LED displeji nehodlá Apple osadit jen své drahé produkty, ale i jejich levnější verze, což by mohlo znamenat, že se na nich nový displej cenově negativně nepodepíše. Právě nízká cena totiž dělá z 10,2” iPadů a iPadů mini velmi lákavé produkty pro široké spektrum zákazníků a jakékoliv její navýšení by zcela určitě tuto skutečnost změnilo. Ve výsledku tak spíš dostaneme za stejné nebo minimálně podobné peníze “mnohem více muziky”.

Vlastnosti mini-LED displejů jsou více než zajímavé. Nalezneme totiž mezi nimi jak vynikající podání barev včetně černé, tak i perfektní kontrast, velmi kvalitní HDR. Dalším výrazným benefitem těchto displejů je velmi nízká spotřeba energie, díky které by mohly teoreticky všechna zařízení využívající akumulátor vydržet na jedno nabití déle v provozu. Panely jsou navíc konstrukčně velmi tenké, což se může pozitivně podepsat na celkových rozměrech produktů, popřípadě vnitřních komponentech, které mohou díky tomu být naopak větší. Na nadšení z nového typu displejů je nicméně zatím čas. Apple totiž jejich nasazení oficiálně nepotvrdil a učiní tak velmi pravděpodobně až s představením produktů, které je nabídnou.