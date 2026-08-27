Zavřít reklamu

Velké srovnání: Nový Mac mini s čipy M6 a M5 Pro proti generaci M4 a M4 Pro. V čem se liší?

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Společnost Apple dnes představila zbrusu novou generaci oblíbeného stolního počítače Mac mini. Novinka sází na optimalizované chlazení a především na výrazný nárůst výkonu, který zajišťují konfigurace s čipy M6 a M5 Pro. Podívejte se na podrobné srovnání všech hlavních parametrů a změn oproti předchozím modelům s čipy M4 a M4 Pro.

Čipy a hrubý výkon: M6 vs. M4

Základní varianta představuje generační skok díky novému 2nm výrobnímu procesu, na kterém je čip M6 jako vůbec první v historii Applu postaven.

  • Procesor a grafika: Čip M6 disponuje 12jádrovým CPU (včetně dvou nových superjader) a 12jádrovým GPU. Pro srovnání, základní M4 nabízel 10 jader procesoru a 10 jader grafiky.
  • Umělá inteligence: M6 nasazuje duální 16jádrový Neural Engine, který zdvojnásobuje počet AI jader oproti M4.
  • Celkové zrychlení: V praxi to podle Applu znamená až 4× vyšší AI výkon, 2× rychlejší grafiku i úložiště a o 40 % vyšší procesorový výkon.
Apple Mac mini rear ports 260825 Apple-Mac-mini-rear-ports-260825
Apple Mac mini Pro Tools 260825 Apple-Mac-mini-Pro-Tools-260825
Apple Mac mini Photoshop 260825 Apple-Mac-mini-Photoshop-260825
Apple Mac mini lifestyle productivity 260825 Apple-Mac-mini-lifestyle-productivity-260825
Apple Mac mini hero 260825 Apple-Mac-mini-hero-260825
Apple Mac mini front ports 260825 Apple-Mac-mini-front-ports-260825
Apple Mac mini Final Cut Pro 260825 Apple-Mac-mini-Final-Cut-Pro-260825
Apple Mac mini Autocad 260825 Apple-Mac-mini-Autocad-260825
Apple M6 chip 260825 Apple-M6-chip-260825
Apple Mac mini agentic AI 260825 Apple-Mac-mini-agentic-AI-260825
Apple M5 Pro chip 260825 Apple-M5-Pro-chip-260825
Apple Mac Studio LM Studio and MATLAB 260825 Apple-Mac-Studio-LM-Studio-and-MATLAB-260825
Vstoupit do galerie

Profesionální výkon: M5 Pro vs. M4 Pro

Pro náročné uživatele je určena varianta s čipem M5 Pro, která posouvá možnosti vícevláknových úloh i grafického renderingu na novou úroveň.

  • Konfigurace: M5 Pro nabízí 15jádrové CPU v základu (oproti 12 jádrům u M4 Pro) a lze jej konfigurovat až na 18 jader (6 superjader a 12 výkonnostních) společně s až 20jádrovým GPU.
  • Reálné testy: Zpracování promptů v aplikaci LM Studio je až 4× rychlejší než na M4 Pro, rendering s ray tracingem v Blenderu zrychlil o 40 % a úprava fotografií v Affinity je svižnější o 50 %.

Operační paměť a propustnost

Zásadních změn se dočkala také jednotná paměť RAM, u níž Apple navýšil jak rychlost propustnosti, tak maximální konfigurovatelné stropy.

  • Základní modely: Mac mini s čipem M6 nabízí propustnost paměti 170 GB/s (oproti 120 GB/s u M4) a lze jej osadit až 32 GB RAM (dřívější maximum u M4 bylo 24 GB).
  • Pro modely: Varianta s M5 Pro se chlubí propustností 307 GB/s (proti 273 GB/s u M4 Pro) a podporuje kapacitu až 64 GB RAM (oproti 48 GB u M4 Pro).

Mohlo by vás zajímat

Konektivita a síťová výbava

Nová generace výrazně modernizuje možnosti připojení a síťové standardy.

  • Bezdrátový čip N1: Čip známý z iPhonu 17 přináší podporu moderního standardu Wi-Fi 7 (povýšení z Wi-Fi 6E) a Bluetooth 6 (povýšení z Bluetooth 5.3).
  • Ethernet: Standardní kabelové připojení bylo navýšeno na 2,5Gb Ethernet (dříve základní 1Gb port), přičemž volitelná 10Gb varianta zůstává nadále k dispozici.
  • Podpora Genlock: Novinka umožňuje přesné časové synchronizování obrazu a kamer přes USB-C rozhraní, a to včetně kompatibility s iPhonem 17 Pro.

Ceny a dostupnost

Vylepšené parametry a nové výrobní technologie s sebou přinášejí také nárůst cenovky. Základní Mac mini s čipem M6 začíná na částce 899 dolarů (model s M4 startoval na 799 dolarech, přičemž v roce 2024 byl původně uveden za 599 dolarů). Výkonnější konfigurace s M5 Pro startuje na ceně 1 699 dolarů (oproti 1 599 dolarům u M4 Pro).

Předobjednávky obou novinek již běží a oficiální prodej i doručování prvním zákazníkům odstartuje v úterý 22. září. Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.