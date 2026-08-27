Velké srovnání: Nový Mac mini s čipy M6 a M5 Pro proti generaci M4 a M4 Pro. V čem se liší?

Společnost Apple dnes představila zbrusu novou generaci oblíbeného stolního počítače Mac mini. Novinka sází na optimalizované chlazení a především na výrazný nárůst výkonu, který zajišťují konfigurace s čipy M6 a M5 Pro. Podívejte se na podrobné srovnání všech hlavních parametrů a změn oproti předchozím modelům s čipy M4 a M4 Pro.
Čipy a hrubý výkon: M6 vs. M4
Základní varianta představuje generační skok díky novému 2nm výrobnímu procesu, na kterém je čip M6 jako vůbec první v historii Applu postaven.
- Procesor a grafika: Čip M6 disponuje 12jádrovým CPU (včetně dvou nových superjader) a 12jádrovým GPU. Pro srovnání, základní M4 nabízel 10 jader procesoru a 10 jader grafiky.
- Umělá inteligence: M6 nasazuje duální 16jádrový Neural Engine, který zdvojnásobuje počet AI jader oproti M4.
- Celkové zrychlení: V praxi to podle Applu znamená až 4× vyšší AI výkon, 2× rychlejší grafiku i úložiště a o 40 % vyšší procesorový výkon.
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Profesionální výkon: M5 Pro vs. M4 Pro
Pro náročné uživatele je určena varianta s čipem M5 Pro, která posouvá možnosti vícevláknových úloh i grafického renderingu na novou úroveň.
- Konfigurace: M5 Pro nabízí 15jádrové CPU v základu (oproti 12 jádrům u M4 Pro) a lze jej konfigurovat až na 18 jader (6 superjader a 12 výkonnostních) společně s až 20jádrovým GPU.
- Reálné testy: Zpracování promptů v aplikaci LM Studio je až 4× rychlejší než na M4 Pro, rendering s ray tracingem v Blenderu zrychlil o 40 % a úprava fotografií v Affinity je svižnější o 50 %.
Operační paměť a propustnost
Zásadních změn se dočkala také jednotná paměť RAM, u níž Apple navýšil jak rychlost propustnosti, tak maximální konfigurovatelné stropy.
- Základní modely: Mac mini s čipem M6 nabízí propustnost paměti 170 GB/s (oproti 120 GB/s u M4) a lze jej osadit až 32 GB RAM (dřívější maximum u M4 bylo 24 GB).
- Pro modely: Varianta s M5 Pro se chlubí propustností 307 GB/s (proti 273 GB/s u M4 Pro) a podporuje kapacitu až 64 GB RAM (oproti 48 GB u M4 Pro).
Konektivita a síťová výbava
Nová generace výrazně modernizuje možnosti připojení a síťové standardy.
- Bezdrátový čip N1: Čip známý z iPhonu 17 přináší podporu moderního standardu Wi-Fi 7 (povýšení z Wi-Fi 6E) a Bluetooth 6 (povýšení z Bluetooth 5.3).
- Ethernet: Standardní kabelové připojení bylo navýšeno na 2,5Gb Ethernet (dříve základní 1Gb port), přičemž volitelná 10Gb varianta zůstává nadále k dispozici.
- Podpora Genlock: Novinka umožňuje přesné časové synchronizování obrazu a kamer přes USB-C rozhraní, a to včetně kompatibility s iPhonem 17 Pro.
Ceny a dostupnost
Vylepšené parametry a nové výrobní technologie s sebou přinášejí také nárůst cenovky. Základní Mac mini s čipem M6 začíná na částce 899 dolarů (model s M4 startoval na 799 dolarech, přičemž v roce 2024 byl původně uveden za 599 dolarů). Výkonnější konfigurace s M5 Pro startuje na ceně 1 699 dolarů (oproti 1 599 dolarům u M4 Pro).
Předobjednávky obou novinek již běží a oficiální prodej i doručování prvním zákazníkům odstartuje v úterý 22. září. Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.