Co říká o právě představeném MacBook Pro M4 sám Apple

Apple dnes představil nový MacBook Pro s čipy M4, M4 Pro a M4 Max. Přináší podstatně vyšší výkon a zdokonalené vlastnosti. Kromě toho je nový MacBook Pro dělaný pro Apple Intelligence, systém osobní inteligence, který proměňuje způsob, jak uživatelé pracují, komunikují a vyjadřují se, a zároveň chrání jejich soukromí. Vesmírně černý nebo stříbrný 14palcový MacBook Pro se závratně rychlým čipem M4, třemi porty Thunderbolt 4 a 16 GB paměti v základní konfiguraci se prodává za cenu už od 49 990 Kč. 14palcové a 16palcové modely s čipem M4 Pro a M4 Max nabízejí Thunderbolt 5 na rychlejší přenosy dat a pokročilé možnosti připojení. Všechny modely mají Liquid Retina XDR displej, který je teď ještě lepší ve volitelné variantě s nanotexturou a díky jasu až 1 000 nitů při zobrazování SDR obsahu. Navíc mají vyspělou 12MP Center Stage kameru a vydrží na baterii až 24 hodin, vůbec nejvíc ze všech Maců.1 Nový MacBook Pro se dá předobjednat ode dneška a začne se prodávat 8. listopadu.

„MacBook Pro je mimořádně výkonný nástroj, na kterém milióny lidí odvádějí tu nejlepší práci svých životů. A ode dneška je ještě lepší,“ řekl John Ternus, senior viceprezident společnosti Apple pro vývoj hardwaru. „Nový MacBook Pro s výkonnými čipy rodiny M4 a bohatou profesionální výbavou včetně Thunderboltu 5, vyspělé 12MP Center Stage kamery, úplně nového volitelného skla displeje s nanotexturou a Apple Intelligence si udržuje pozici zdaleka nejlepšího profesionálního notebooku na světě.“

Supervýkonné čipy rodiny M4

Čipy rodiny M4, které se vyrábějí 3nanometrovou technologií druhé generace, představují nejvyspělejší řadu čipů pro osobní počítače. M4 s nejrychlejšími CPU jádry na světě2 podává fenomenální jednovláknový i ohromný vícevláknový výkon při zpracování těch nejnáročnějších pracovních úloh. V kombinaci s akcelerátory strojového učení v CPU, vyspělým GPU a rychlejším, účinnějším Neural Enginem jsou čipy Apple od základu stavěné tak, aby poskytovaly ohromný výkon pro umělou inteligenci. Díky rychlejší jednotné paměti na čipu s větší propustností můžou velké jazykové modely (LLM) a jiné rozsáhlé projekty hladce běžet přímo na zařízení. A protože čipy rodiny M4 mají nejlepší poměr výkonu na watt v oboru, baterie vydrží až 24 hodin. To znamená, že toho teď uživatelé na jedno nabití zvládnou ještě víc.

Nový 14palcový MacBook Pro s čipem M4

14palcový MacBook Pro s M4 je ideální volba pro podnikatele, studenty, tvůrce nebo kohokoli, kdo dělá na tom, co ho baví. Má výkonnější 10jádrové CPU se čtyřmi výkonnostními a šesti úspornými jádry a rychlejší 10jádrové GPU s nejvyspělejší grafickou architekturou Apple. Nový MacBook Pro má v základní konfiguraci 16 GB rychlejší jednotné paměti a podporuje až 32 GB paměti s propustností 120 GB/s. Při zpracování úloh, jako jsou třeba úpravy gigapixelových fotek, je MacBook Pro s M4 až 1,8× rychlejší než 13palcový MacBook Pro s M1. A náročnější úlohy jako rendrování složitých scén v Blenderu zvládá až 3,4× rychleji.1 Protože je jeho Neural Engine víc než 3× výkonnější než ten v M1, výborně se hodí na funkce Apple Intelligence a další úlohy AI. Model s M4 kromě interního displeje podporuje až dva externí displeje s vysokým rozlišením a má tři porty Thunderbolt 4 na připojení všech potřebných periferií.

MacBook Pro s čipem M4 poskytuje:

Až 7× rychlejší zpracování fotek v Affinity Photu než na 13palcovém MacBooku Pro s Core i7 a až 1,8× rychlejší než na 13palcovém MacBooku Pro s M1.

Až 10,9× rychlejší 3D rendrování v Blenderu než na 13palcovém MacBooku Pro s Core i7 a až 3,4× rychlejší než na 13palcovém MacBooku Pro s M1.

Až 9,8× rychlejší detekce upravovaných scén v Adobe Premiere Pro než na 13palcovém MacBooku Pro s Core i7 a až 1,7× rychlejší než na 13palcovém MacBooku Pro s M1.

MacBook Pro s M4 Pro: Nadupaný profesionální stroj

Výzkumníkům, vývojářům, konstruktérům, tvůrčím profesionálním nebo komukoli, kdo potřebuje ještě větší výkon pro náročnější pracovní postupy, nabízí MacBook Pro s M4 Pro ohromné navýšení výkonu. M4 Pro má silné 14jádrové CPU s 10 výkonnostními a čtyřmi úspornými jádry pro větší vícejádrový výkon a jeho 20jádrové GPU je dvakrát výkonnější než v M4. S čipem M4 Pro získává nový MacBook Pro masivní 75procentní nárůst propustnosti paměti proti předchozí generaci. A ve srovnání s jakýmkoli AI PC čipem má propustnost dokonce dvojnásobnou.3 Nový MacBook Pro s M4 Pro je až 3× rychlejší než modely s M1 Pro, zrychluje zejména pracovní postupy jako geografické mapování, stavební inženýrství nebo datové modelování.1

MacBook Pro s M4 Pro nabízí:

Až 4× rychlejší rendrování scén v Maxon Redshiftu než na 16palcovém MacBooku Pro s Core i9 a až 3× rychlejší než na 16palcovém MacBooku Pro s M1 Pro.

Až 5× rychlejší simulace dynamických soustav v MathWorks MATLABu než na 16palcovém MacBooku Pro s Core i9 a až 2,2× rychlejší než na 16palcovém MacBooku Pro s M1 Pro.

Až 23,8× rychlejší basecalling pro sekvenování DNA v aplikaci Oxford Nanopore MinKNOW než na 16palcovém MacBooku Pro s Core i9 a až 1,8× rychlejší než na 16palcovém MacBooku Pro s M1 Pro.

MacBook Pro s M4 Max: Vrcholný profesionální výkon

MacBook Pro s M4 Max je určený pro profesionály jako datové vědce, 3D výtvarníky nebo skladatele, kteří se ve svých pracovních postupech neustále dostávají na hranice možností počítače. Umožňuje jim pracovat na projektech, které byly dřív myslitelné jenom na desktopu. M4 Max má až 16jádrové CPU, až 40jádrové GPU, propustnost jednotné paměti víc než terabajt za sekundu a Neural Engine, který je víc než 3× rychlejší než v M1 Max. AI modely na zařízení na něm běží rychleji než kdy předtím. Protože s M4 Max podává MacBook Pro až 3,5násobek výkonu, co s M1 Max, zvládá náročné tvůrčí úlohy jako vizuální efekty, 3D animace nebo tvorbu filmové hudby s naprostou lehkostí.1 Navíc podporuje až 128 GB jednotné paměti, takže vývojáři můžou snadno pracovat s velkými jazykovými modely (LLM), které mají skoro 200 miliard parametrů. A výkonný mediální engine v M4 Max má dva akcelerátory ProResu, které zaručují úžasný výkon MacBooku Pro při zpracování 4K120 ProRes videa z nového iPhonu 16 Pro ve Final Cutu Pro.

MacBook Pro s M4 Max umožňuje:

Až 7,8× rychlejší rendrování scén v Maxon Redshiftu než na 16palcovém MacBooku Pro s Intelem Core i9 a až 3,5× rychlejší než na 16palcovém MacBooku Pro s M1 Max.

Až 4,6× rychlejší sestavování v Xcodu než na 16palcovém MacBooku Pro s Intelem Core i9 a až 2,2× rychlejší než na 16palcovém MacBooku Pro s M1 Max.

Až 30,8× rychlejší zpracování videí v Topaz Videu AI než na 16palcovém MacBooku Pro s Intelem Core i9 a až 1,6× rychlejší než na 16palcovém MacBooku Pro s M1 Max.

Špičkový Liquid XDR displej je teď ještě lepší

Nový MacBook Pro přichází s úplně novou variantou displeje s nanotexturou, která dramaticky omezuje odlesky a rušivé odrazy. V jasném prostředí nový MacBook Pro zobrazuje SDR obsah s jasem až 1 000 nitů a při zobrazení HDR obsahu zvládá špičkový jas až 1 600 nitů. Všechny tyhle vlastnosti úplně mění pohled na věc pro uživatele, kteří pracují venku.

Nová 12MP Center Stage kamera

MacBook Pro má novou 12MP Center Stage kameru s kvalitnějším obrazem při složitých světelných podmínkách. K poutavějším videohovorům přispívá centrování záběru, které uživatele automaticky udržuje uprostřed obrazu, i když se před kamerou pohybuje. Nová kamera taky podporuje funkci Pohled na stůl, která dodá videohovorům úplně nový rozměr. A s mikrofony studiové kvality a fenomenální soustavou šesti reproduktorů s podporou prostorového zvuku zprostředkovává MacBook Pro neuvěřitelně působivé poslechové zážitky, ať si uživatelé pouštějí hudbu, nebo sledují filmy se zvukem Dolby Atmos.

Na Mac přichází Thunderbolt 5

MacBook Pro s čipem M4 Pro a M4 Max má porty Thunderbolt 5, které víc než zdvojnásobují přenosovou rychlost na 120 Gb/s, a tak podporují rychlejší externí úložiště, rozšiřovací šasi, výkonné dokovací stanice a rozbočovače. Například profesionálové jako hudební producenti tak můžou jedním jediným kabelem připojit celé své studio. Všechny modely MacBooku Pro mají port HDMI s podporou rozlišení až 8K, dále slot na kartu SDXC, nabíjecí port MagSafe 3 a sluchátkový konektor. Na bezdrátové připojení podporují Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3.

Nová éra Apple Intelligence na Macu

Apple Intelligence přináší do osobního počítače osobní inteligenci, a předznamenává tak novou éru pro Mac. Spojuje vyspělé generativní modely s novátorskými opatřeními na ochranu soukromí a staví na výkonu čipů Apple a jejich Neural Enginu. Apple Intelligence tak otvírá uživatelům na Macu nové způsoby práce, komunikace a vyjádření. Je k dispozici v americké angličtině v macOS Sequoia 15.1. Celosystémové Psací nástroje pomůžou uživatelům s přeformulováním, korekturami a souhrny textu prakticky všude, kde se píše. Nově navržená Siri jim umožňuje plynuleji přecházet mezi diktováním a psaním požadavků, takže zvládnou rychleji vyřizovat každodenní záležitosti. Siri taky dokáže zodpovědět tisíce otázek o Macu a dalších produktech Apple. Nové funkce Apple Intelligence budou zpřístupněny v prosinci s tím, že v nadcházejících měsících budou postupně přibývat další. V Image Playground si uživatelé budou moct vytvářet zábavné původní obrázky a pomocí Genmoji si během chvilky vygenerují vlastní emotikony. Vyspělejší Siri dokáže plnit úkoly napříč systémem a díky schopnosti čerpat z osobního kontextu uživatele bude poskytovat inteligentní odpovědi doslova na míru. V prosinci bude navíc do Siri a Psacích nástrojů integrovaný ChatGPT, aby se uživatelé dostali k jeho znalostem bez nutnosti přeskakovat mezi různými nástroji.

Apple Intelligence přitom na každém kroku chrání soukromí uživatelů. Co nejvíc zadání se snaží zpracovávat přímo na zařízení a pro složitější úlohy využívá privátní cloudový computing. Ten zpřístupňuje ještě větší serverové modely Apple a přitom nabízí převratnou ochranu osobních informací. Navíc mají uživatelé možnost využívat ChatGPT zadarmo bez zakládání účtu a s integrovanou ochranou soukromí, kdy je jejich IP adresa skrytá a OpenAI vyřizované požadavky neukládá. Pro ty, kteří se rozhodnou připojit svůj účet, platí zásady OpenAI pro nakládání s daty.

macOS Sequoia s prostředím, které nemá obdoby

macOS Sequoia na novém MacBooku Pro přináší celou řadu užitečných funkcí.4 Safari, nejrychlejší prohlížeč na světě,5teď nabízí Přehledy, které ze stránky rychle vytáhnou relevantní informace; chytřejší, nově navrženou Čtečku s tabulkou obsahu a stručným souhrnem; a nový přehrávač videí na jejich sledování bez rušivých prvků. Pomocí eliminace rušivých prvků můžou uživatelé skrýt i to, co jim překáží při prohlížení webových stránek. K ještě působivějším herním zážitkům přispějí funkce jako personalizovaný prostorový zvuk a vylepšený herní režim i široká nabídka atraktivních titulů, například chystaný Assassin’s Creed Shadows. Jednodušší uspořádání oken vedle sebe pomůže uživatelům udržovat si na obrazovce pořádek tak, jak se jim to nejlíp hodí. Úplně nová aplikace Hesla jim pohodlně zpřístupňuje jejich hesla, přístupové klíče a další přihlašovací údaje, které jsou všechny uložené na jednom místě. A při videohovorech můžou uživatelé používat krásná výchozí pozadí včetně nejrůznějších barevných gradientů a systémových tapet. Anebo můžou jako pozadí používat svoje vlastní fotky.

Ideální čas k upgradu nebo přechodu na Mac

Uživatelé se při upgradu z MacBooků Pro s procesory Intel můžou těšit na monumentální vylepšení včetně ohromných funkcí Apple Intelligence. Ve srovnání s MacBookem Pro s Intelem poskytuje nový MacBook Pro téměř 10× vyšší rychlost při zpracování úloh založených na AI.1 U graficky náročných úloh zaznamenají uživatelé až 20× vyšší rychlost.6Protože baterie nového MacBooku Pro teď vydrží až 24 hodin, uživatelé upgradem získají až 14 hodin na baterii k dobru. Navíc získají Liquid Retina XDR displej, novou 12MP Center Stage kameru, soustavu šesti reproduktorů s působivým zvukem, nesrovnatelné prostředí macOS Sequoia a další vlastnosti. Tak dobrý čas k upgradu nebo přechodu na MacBook Pro ještě nebyl.

MacBook Air: Nejoblíbenější notebook světa teď má v základu 16 GB

MacBook Air je nejoblíbenější notebook světa a s Apple Intelligence je ještě lepší. Modelům s čipem M2 a M3 se teď v základní konfiguraci zdvojnásobuje paměť na 16 GB při zachování ceny od 29 990 Kč. Nejprodávanější notebook světa tak vyjde skutečně výhodně.

Šetrnější k životnímu prostředí

Nový MacBook Pro je stavěný tak, aby něco vydržel, a je mimořádně odolný. Vyrábí se ze speciální slitiny, která v plášti používá 100procentně recyklovaný hliník. Ve všech magnetech používá 100procentně recyklované prvky vzácných zemin a má 100procentní podíl recyklovaného cínu v pájce, zlata v pokovení a mědi v deskách s plošnými spoji. Balení 14palcového MacBooku Pro je teď vyrobené výhradně z vláken stejně jako balení 16palcového MacBooku Pro. Apple se tak zase o krok přiblížil svému cíli vyřadit do roku 2025 plasty ze všech obalů.

Z hlediska globálních korporátních provozů je Apple už dnes uhlíkově neutrální a v rámci svého ambiciózního plánu Apple 2030 pracuje na tom, aby do konce desetiletí dosáhl uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.