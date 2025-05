Apple podlehl patentovému trollovi, zaplatí za to 700 milionů dolarů

Apple dle soudního rozhodnutí musí zaplatit 502 milionů dolarů společnosti Optis jakožto náhradu za užívání takzvaných standardních 4G patentů, které jsou klíčové pro fungování iPhonů a „Cellular“ iPadů. Po připočtení úroků celková částka přesahuje 700 milionů dolarů. Spor se týkal patentů, které Optis označuje jako „standards-essential“, tedy nezbytné pro výrobu zařízení využívajících LTE připojení. Tyto patenty by měly být licencovány za podmínek rozumných a nediskriminačních. Problém je, že zákonná definice těchto pojmů prakticky neexistuje, což často vede ke sporům.

Optis, označovaný jako patentový troll, nevyvíjí vlastní technologie, ale skupuje patenty s cílem vést žaloby na společnosti, které je údajně využívají bez povolení. V tomto případě šlo o sérii soudních sporů v USA a Velké Británii, přičemž v obou případech Optis uspěl. V Británii však Optis tvrdil, že soudem přiznaných 56 milionů dolarů nestačí, neboť výše odškodného by se měla vypočíst od globálního využívání patentů, nikoliv jen od britského trhu. Apple proti tomuto postupu brojil s tvrzením, že by se za těchto podmínek mohl zcela z britského trhu stáhnout. Rozsudek zveřejněný britským soudem uvádí, že Apple má zaplatit 502 milionů dolarů za globální licenci na užívání patentů Optisu v období od 2013 do 2027. Tato částka ale nezahrnuje úroky, které konečnou sumu navyšují o více než 200 milionů dolarů. Apple vyjádřil zklamání nad rozhodnutím a plánuje se odvolat. O výsledku vás budeme informovat. Nutno dodat, že Apple má s patentovými trolly z minulosti bohaté zkušenosti.