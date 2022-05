Apple vyráží do boje proti dalšímu patentovému trollovi

O tom, že existují tzv. „patentoví trollové“, jsme vás na našem magazínu informovali již několikrát. Pokud jste to nikdy nezaregistrovali, tak se jedná o jedince, kteří si vytvoří vlastní patent a tím se následně snaží napadnout nejčastěji nějakého technologického giganta – například právě Apple. Dotyčný patentový troll uvede, že Apple, popřípadě jiná společnost, porušila svými výrobky či technologiemi právě jeho zaregistrovaný patent, čímž následuje soudní tahanice. V ojedinělých případech to patentovým trollům opravdu vyjde a získají tak klidně miliony dolarů, většinou je tomu ale přesně naopak a Apple se prostě a jednoduše obhájí.

Nejnovějším patentovým trollem je Chan Chiu Li. Ten zhruba před měsícem osočil Apple z porušení jeho patentu, nakonec se ale podle dostupných informací rozhodl stížnost minulý týden z neznámých důvodů stáhnout. Čeho přesně se tento patent týkal? Konkrétně měla Chiu Liova technologie být schopna rozpoznat, když uživatel zrovna aktivně nevyužívá svůj chytrý telefon a mrkne na něj. Po mrknutí se na displeji chytrého telefonu měl objevit různý obsah, který by si mohl uživatel rychle prohlédnout. Součástí tohoto obsahu měly být například novinky, primárně však Chiu Li cílil na zobrazování reklam. Podle jeho informací by se takto mohla dobře využít doba, kdy uživatel chytrý telefon zrovna aktivně nepoužívá a nemá jej v ruce, ale chtěl by si nechat zobrazit alespoň nějaké informace a obsah.

Koncept iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - 2 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 5 +8 fotek iPhone 14 Pro koncept - 6 iPhone 14 Pro koncept - 7 iPhone 14 Pro koncept - 8 iPhone 14 Pro koncept - 9 iPhone 14 Pro koncept - 10 iPhone 14 Pro koncept - 11 iPhone 14 Pro koncept - 12 Vstoupit do galerie

Podle toho, co jste si výše přečetli, jste nejspíše usoudili, že Apple nikdy nad něčím podobným nepřemýšlel a ani nepřemýšlí. Chan Chiu Li, autor tohoto patentu, se však i přesto rozhodl kalifornského giganta žalovat za jeho porušení. Uvedl totiž, že Apple u svých novějších iPhonů a iPadů Pro využívá stejnou technologii sledování očí, a to v rámci Face ID. Jedná se samozřejmě o naprostý nesmysl, jelikož zatímco u jablečných zařízení se sledování očí využívá k ověření pozornosti uživatele, tak Chiu Li ve svém patentu pracuje se sledováním očí pro detekci mrknutí a následně zobrazení nějakého obsahu, primárně reklam. Navíc k tomu, patent od tohoto patentového trolla byl registrován v únoru 2020, zatímco vůbec první iPhone s Face ID byl představen v roce 2017 s tím, že Apple na něm pracoval již dlouhá léta předtím. Jak jsem ale zmínil výše, Chiu Li nakonec svoji stížnost o porušení patentu bezdůvodně stáhl. To mu ale nebrání ji kdykoliv podat znova.

Je naprosto jasné, že Apple je z počínání podobných patentových trollů značně unavený a znechucený. Z toho důvodu se samozřejmě snaží dělat vše pro to, aby následným stejným či podobným stížnostem zabránil. Proto jablečná společnost požádala soud o to, aby stížnost přezkoumal i skrze její stažení samotným autorem. Pokud by totiž soud uvedl, že byla stížnost podána neprávem, a že Apple patent zmíněného patentového trolla nijak neporušil, tak by ji už nemohl ve stejné podobě kdykoliv podat znova, čímž by si Apple do budoucna ušetřil práci. Zcela pochopitelně navíc Apple chce, aby Chan Chiu Li zaplatil veškeré právní poplatky, které vznikly v souvislosti s případem.