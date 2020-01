Applu hrozí tučná pokuta, WiFi v jeho produktech prý porušuje cizí patenty

Před zhruba čtyřmi roky jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple bude muset za porušení patentů společnosti Caltech zaplatit tučné odškodné. Patenty měla kromě Applu porušit také společnost Broadcom. Všeobecně ví, že se soudní tahanice mezi technologickými giganty mohou bez problému táhnout i několik let. Ve většině případů sice nedochází k žádnému verdiktu, jelikož se spor ukončí mimosoudním vyrovnáním, pravidlem to však není. To dokládá právě spor Applu s Caltechem.

Společnost Caltech v roce 2016 začala u soudu bojovat proti Applu a Broadcomu. Caltechu se nelíbilo, že obě tyto společnosti porušily hned několik jeho patentů, které byly zaregistrovány v rozmezí let 2006 až 2012. Patenty se týkaly například kodeků IRA/LDPC, které používají jednodušší kódování a dekódování pro zlepšení rychlosti přenosu dat a výkonu, společně s technologiemi využitými ve Wi-Fi standardech 802.11n a 802.11ac, které využívají a podporují mnohé produkty od Applu. Před čtyřmi roky měl Apple pomocí iPhonů, iPadů, iPodů touch, Maců, Apple TV, routerů Airport a Apple Watch porušit celkem čtyři patenty Caltechu. Soud včera po dlouhých téměř čtyřech letech rozhodl, že Apple společně s Broadcomem porušili tři ze čtyř patentů, u kterých mělo k porušení dojít. Konkrétně má kvůli porušení patentů Apple zaplatit tučnou pokutu 838 miliónů dolarů a Broadcom 270 miliónů dolarů.

Ani jedna ze společností s verdiktem soudu nesouhlasí a srdnatě se obě brání. Dle jejich slov k porušení patentů rozhodně nedošlo. Dokonce obě společnosti začaly naléhat na soud, aby byla platnost patentů od Caltechu zrušena. Apple totiž tvrdí, že Caltech podal žalobu až v roce 2016, což je šest let po zveřejnění bezdrátového standardu 802.11n. Díky tomu po této dlouhé době jednoduše vypršela lhůta pro náhradu škody. Navíc k tomu Apple tvrdí, že Caltech nevyrábí ani neprodává žádné produkty, které by těchto patentů využívaly. Jak Apple, tak Broadcom se nakonec proti rozhodnutí soudu odvolaly a tím tak vleklý soud ještě prodlouží. Na jeho finálná výsledek si tak budeme muset ještě počkat.