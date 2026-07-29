Budoucí šéf Applu promluvil o Apple TV. Chce navázat na obrovský úspěch posledních let

John Ternus, který se v září stane novým generálním ředitelem Applu, poprvé otevřeně promluvil o svých plánech v oblasti filmů a seriálů. Na premiéře čtvrté řady seriálu Ted Lasso dal jasně najevo, že Apple nehodlá ze světa streamingu ustupovat. Naopak chce navázat na úspěchy, kterých se společnosti v posledních letech podařilo dosáhnout.
„Myslím, že Apple TV má teď obrovský tah. Máme spoustu skvělých seriálů, úžasných postav a příběhů, takže na tomto úspěchu budeme dál stavět,“ uvedl Ternus na červeném koberci. Jeho vyjádření potvrzuje, že ani po výměně v čele společnosti se strategie Applu v oblasti vlastní tvorby zásadně měnit nebude.
Vedle Ternuse se akce zúčastnil i dosavadní šéf Applu Tim Cook, který zdůraznil, že Apple nikdy neusiloval o co největší katalog obsahu. Místo kvantity chce podle něj firma nabízet především špičkovou kvalitu. Právě tato filozofie podle Cooka stála za úspěchy titulů jako oscarový film CODA, letošní hit F1 nebo seriály Ted Lasso či The Studio.
Cook zároveň naznačil, že Apple chce i nadále hledat projekty, ve kterých může nabídnout něco navíc oproti konkurenci. Jako příklad uvedl spolupráci s Formulí 1. Ta nevedla jen ke vzniku úspěšného filmu F1, ale také k exkluzivnímu vysílání závodů v USA a využití speciálně vyvinutých kamer, které divákům nabídly unikátní záběry přímo z monopostů. Podobných partnerství bychom se podle něj mohli dočkat i v budoucnu.
Z Ternusových slov je tak patrné, že Apple TV bude i po změně ve vedení společnosti patřit mezi důležité pilíře ekosystému Applu. Fanoušci se tak mohou těšit nejen na pokračování úspěšných seriálů, ale i na další ambiciózní filmové projekty, kterými chce Apple dál posilovat svou pozici na streamovacím trhu.