Rekordní rok pro Apple TV+. Povedené seriály posbíraly historicky nejvíce nominací na ceny Emmy

Apple letos dosáhl na svůj historicky nejvyšší počet nominací na prestižní televizní ceny Emmy. O tento obrovský úspěch za rok 2026 se postaraly především velmi populární seriály jako Pluribus, Margo’s Got Money Troubles, Widow’s Bay, Shrinking a Slow Horses, které posbíraly nejvíce nominací z celé nabídky. Absolutním tahounem se stala žhavá novinka Widow’s Bay s úctyhodnými 19 nominacemi, těsně následovaná dramatem Pluribus, jež si odneslo 18 nominací.
Pět nejúspěšnějších seriálů z produkce Applu bude bojovat o ty nejcennější sošky za nejlepší seriál ve svých příslušných kategoriích, přičemž se mohou pochlubit i celou řadou nominací pro herce a herečky v hlavních rolích. Přinášíme vám podrobný přehled těch nejdůležitějších kategorií, ve kterých má Apple letos svá želízka v ohni:
Pluribus
- Nejlepší dramatický seriál
- Nejlepší herečka v hlavní roli v dramatickém seriálu – Rhea Seehorn, Carol Sturka
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Carlos-Manuel Vesga, Manousos
- Nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Karolina Wydra, Zosia
- Nejlepší hostující herečka v dramatickém seriálu – Miriam Shor, Helen
- Nejlepší hostující herec v dramatickém seriálu – Jeff Hiller, Larry
- Nejlepší scénář pro dramatický seriál
- Nejlepší režie pro dramatický seriál
Fotogalerie
Margo’s Got Money Troubles
- Nejlepší komediální seriál
- Nejlepší herečka v hlavní roli v komediálním seriálu – Elle Fanning
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Nick Offerman, Jinx Millet
- Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Michelle Pfeiffer, Shyanne Millet
Slow Horses
- Nejlepší dramatický seriál
- Nejlepší herec v hlavní roli v dramatickém seriálu – Gary Oldman, Jackson Lamb
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Jack Lowden, River Cartwright
- Nejlepší hostující herec v dramatickém seriálu – Jonathan Pryce, David Cartwright
- Nejlepší režie pro dramatický seriál
- Nejlepší scénář pro dramatický seriál
Shrinking
- Nejlepší komediální seriál
- Nejlepší herec v hlavní roli v komediálním seriálu – Jason Segel, Jimmy
- Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Jessica Williams, Gaby
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Harrison Ford, Paul
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Michael Urie, Brian
- Nejlepší hostující herec v komediálním seriálu – Brett Goldstein, Louis
- Nejlepší hostující herec v komediálním seriálu – Michael J. Fox, Gerry
Widow’s Bay
- Nejlepší komediální seriál
- Nejlepší herec v hlavní roli v komediálním seriálu – Matthew Rhys, starosta Tom Loftis
- Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Dale Dickey, Rosemary
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Stephen Root, Wyck
- Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Kate O’Flynn, Patricia
- Nejlepší hostující herečka v komediálním seriálu – Betty Gilpin, Sarah Westcott Warren
- Nejlepší hostující herec v komediálním seriálu – Hamish Linklater, Richard Warren
- Nejlepší režie pro komediální seriál
- Nejlepší scénář pro komediální seriál
The Morning Show
- Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Billy Crudup, Cory Ellison
Your Friends & Neighbors
- Nejlepší dramatický seriál
Kromě výše zmíněných hlavních kategorií si Apple odnesl také řadu nominací za hudbu, zvuk, střih obrazu a další technické kategorie. Mezi další tituly, které v těchto techničtějších vodách bojují o ceny, patří například projekty Murderbot, Mr. Scorsese, Palm Royale nebo Monarch: Legacy of Monsters.
Kompletní seznam všech letošních nominací naleznete přímo na oficiálních stránkách Televizní akademie. Slavnostní předávání cen Emmy a vyhlášení vítězů proběhne v přímém přenosu v pondělí 14. září v 17:00 tichomořského času (u nás v úterý brzy ráno) na stanici NBC.