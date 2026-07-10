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Rekordní rok pro Apple TV+. Povedené seriály posbíraly historicky nejvíce nominací na ceny Emmy

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple letos dosáhl na svůj historicky nejvyšší počet nominací na prestižní televizní ceny Emmy. O tento obrovský úspěch za rok 2026 se postaraly především velmi populární seriály jako Pluribus, Margo’s Got Money Troubles, Widow’s Bay, Shrinking a Slow Horses, které posbíraly nejvíce nominací z celé nabídky. Absolutním tahounem se stala žhavá novinka Widow’s Bay s úctyhodnými 19 nominacemi, těsně následovaná dramatem Pluribus, jež si odneslo 18 nominací.

Pět nejúspěšnějších seriálů z produkce Applu bude bojovat o ty nejcennější sošky za nejlepší seriál ve svých příslušných kategoriích, přičemž se mohou pochlubit i celou řadou nominací pro herce a herečky v hlavních rolích. Přinášíme vám podrobný přehled těch nejdůležitějších kategorií, ve kterých má Apple letos svá želízka v ohni:

Pluribus

  • Nejlepší dramatický seriál
  • Nejlepší herečka v hlavní roli v dramatickém seriálu – Rhea Seehorn, Carol Sturka
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Carlos-Manuel Vesga, Manousos
  • Nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Karolina Wydra, Zosia
  • Nejlepší hostující herečka v dramatickém seriálu – Miriam Shor, Helen
  • Nejlepší hostující herec v dramatickém seriálu – Jeff Hiller, Larry
  • Nejlepší scénář pro dramatický seriál
  • Nejlepší režie pro dramatický seriál
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Margo’s Got Money Troubles

  • Nejlepší komediální seriál
  • Nejlepší herečka v hlavní roli v komediálním seriálu – Elle Fanning
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Nick Offerman, Jinx Millet
  • Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Michelle Pfeiffer, Shyanne Millet

Slow Horses

  • Nejlepší dramatický seriál
  • Nejlepší herec v hlavní roli v dramatickém seriálu – Gary Oldman, Jackson Lamb
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Jack Lowden, River Cartwright
  • Nejlepší hostující herec v dramatickém seriálu – Jonathan Pryce, David Cartwright
  • Nejlepší režie pro dramatický seriál
  • Nejlepší scénář pro dramatický seriál

Shrinking

  • Nejlepší komediální seriál
  • Nejlepší herec v hlavní roli v komediálním seriálu – Jason Segel, Jimmy
  • Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Jessica Williams, Gaby
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Harrison Ford, Paul
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Michael Urie, Brian
  • Nejlepší hostující herec v komediálním seriálu – Brett Goldstein, Louis
  • Nejlepší hostující herec v komediálním seriálu – Michael J. Fox, Gerry

Widow’s Bay

  • Nejlepší komediální seriál
  • Nejlepší herec v hlavní roli v komediálním seriálu – Matthew Rhys, starosta Tom Loftis
  • Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Dale Dickey, Rosemary
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Stephen Root, Wyck
  • Nejlepší herečka ve vedlejší roli v komediálním seriálu – Kate O’Flynn, Patricia
  • Nejlepší hostující herečka v komediálním seriálu – Betty Gilpin, Sarah Westcott Warren
  • Nejlepší hostující herec v komediálním seriálu – Hamish Linklater, Richard Warren
  • Nejlepší režie pro komediální seriál
  • Nejlepší scénář pro komediální seriál

The Morning Show

  • Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatickém seriálu – Billy Crudup, Cory Ellison

Your Friends & Neighbors

  • Nejlepší dramatický seriál

Kromě výše zmíněných hlavních kategorií si Apple odnesl také řadu nominací za hudbu, zvuk, střih obrazu a další technické kategorie. Mezi další tituly, které v těchto techničtějších vodách bojují o ceny, patří například projekty Murderbot, Mr. Scorsese, Palm Royale nebo Monarch: Legacy of Monsters.

Kompletní seznam všech letošních nominací naleznete přímo na oficiálních stránkách Televizní akademie. Slavnostní předávání cen Emmy a vyhlášení vítězů proběhne v přímém přenosu v pondělí 14. září v 17:00 tichomořského času (u nás v úterý brzy ráno) na stanici NBC.

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