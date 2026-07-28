Apple odhalil první trailer na očekávaný Neuromancer! Legendární cyberpunk míří na Apple TV

Apple během svého vystoupení na letošním Comic-Conu zveřejnil vůbec první teaser na jeden z nejočekávanějších seriálů příštího roku. Řeč je o adaptaci kultovního románu Neuromancer od Williama Gibsona, který je považován za dílo, jež definovalo celý žánr cyberpunku. Zároveň Apple potvrdil, že seriál dorazí na Apple TV už 22. ledna 2027.
Krátká upoutávka sice příliš neodhaluje samotný děj, fanouškům ale nabízí první pohled na futuristický svět plný neonových měst, hackerů a umělé inteligence. Hlavní roli Casa, elitního hackera, který je po sérii životních ran zatažen do nebezpečné mise, ztvární Callum Turner. Po jeho boku se objeví Briana Middleton jako legendární Molly, kyberneticky vylepšená nájemná bojovnice. Ve vedlejších rolích se představí například Mark Strong, Peter Sarsgaard nebo Clémence Poésy.
Neuromancer je jednou z nejvlivnějších sci-fi knih všech dob. Gibsonův román z roku 1984 položil základy moderního cyberpunku a inspiroval řadu filmů, seriálů i videoher včetně Matrixu nebo Cyberpunku 2077. Právě proto fanoušci na jeho adaptaci čekají už desítky let. Pokusů převést knihu na film bylo hned několik, žádný z nich se ale nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Apple tak nyní stojí před výzvou přenést na obrazovky dílo, které mnozí dlouhá léta označovali za prakticky nezfilmovatelné.
Vedle Neuromancera Apple na Comic-Conu představil také nové ukázky z druhé řady Dark Matter nebo filmu Matchbox. Je ale zřejmé, že právě cyberpunková novinka patří mezi nejambicióznější projekty, které má Apple TV+ aktuálně ve vývoji.